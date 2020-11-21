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    У світі

    Саміт G20 обговорює доступність вакцини від Covid-19

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    <span>Цьогорічний саміт лідерів Великої двадцятки в столиці Саудівської Аравії відбувається в форматі онлайн-конференції</span> - Саміт G20 обговорює доступність вакцини від Covid-19
    Цьогорічний саміт лідерів Великої двадцятки в столиці Саудівської Аравії відбувається в форматі онлайн-конференції

    Серед питань для обговорення - протидія економічній рецесії та боротьба зі змінами клімату

    Керівники держав та урядів 20 найпотужніших економік світу зібралися на черговому саміті Великої двадцятки (G20). Визначальним цієї розпочатої в суботу, 21 листопада, зустрічі стало те, що вона вперше проводиться в форматі онлайн-конференції, передає інформагенція Reuters.

    Сам саміт G20 розпочався із заклику короля Саудівської Аравії Салмана, який вважається господарем нинішньої зустрічі, вдатися до спільних дій щодо боротьби з пандемією Covid-19.

    На думку саудівського правителя, клуб із 20 провідних економік світу має докласти всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити рівномірний розподіл вакцин проти коронавірусу у світі, а також їхню доступність для країн, що розвиваються.

    «Ми зробимо все можливе, щоб подолати цю кризу за допомогою міжнародної співпраці», – запевнив король Саудівської Аравії, цитує інформагенція AFP.

    Серед учасників саміту, котрі візьмуть участь у дискусіях, буде й нинішній президент США Дональд Трамп. Чинний американський лідер так само вперше зустрінеться в режимі онлайн з іншими главами країн та урядів G20, як-от канцлерка ФРН Ангела Меркель, яка раніше вже привітала його опонента Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США.

    План саміту передбачає на суботу та неділю обговорення таких питань, як нинішній спалах коронавірусу, глобальний економічний спад і боротьба зі змінами клімату.

    Витяги з проєкту остаточної декларації, котрі має у своєму розпорядженні Reuters, свідчать, що група найпотужніших економік світу готова зробити все можливе, щоб стримати пандемію Covid-19, а також захистити життя людей, робочі місця і доходи.

    Водночас учасники саміту застерігають, що відновлення світової економіки залишається «нерівномірним, вкрай невизначеним» і містить «підвищені ризики спаду». Не виключено, що деякі з бідних країн потребуватимуть подальшого полегшення боргового тягаря, адже пандемія найсильніше вражає саме такі найслабші економіки, йдеться в документі.

    У дискусіях також беруть участь керівники низки міжнародних організацій, як-от Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк.

    Нагадаємо, що Трамп братиме участь в саміті G20.

    Теги: МВФ США Ангела Меркель саміт Дональд Трамп Світовий банк президент
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