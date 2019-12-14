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    У світі

    Китай знищує докази репресій проти уйгурів – ЗМІ

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    <p>Раніше в США заявили, що&nbsp;Китай тримає в концтаборах три мільйони уйгурів</p> - Китай знищує докази репресій проти уйгурів – ЗМІ

    Раніше в США заявили, що Китай тримає в концтаборах три мільйони уйгурів

    Дії влади почалися після публікації доказів про репресивну політику влади Китаю проти мусульман Сіньцзян-Уйгурського автономного району - уйгурів

    У Китаї влада Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де знаходяться так звані табори перевиховання для уйгурів, знищують дані і документи, які стосуються репресивної політики щодо мусульман.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Крім знищення документів, члени уряду Сіньцзян-Уйгурського регіону також підсилюють контроль над інформацією і тривалий час консультуються з керівництвом Комуністичної партії Китаю в Урумчі, столиці Сіньцзяну.

    Такі дії влади почалися після публікації доказів про репресивну політику влади Китаю проти мусульман Сіньцзян-Уйгурського автономного району - уйгурів. У них повідомляються джерела програми Китаю з примусової асиміляції уйгурів і її поступове посилення. Матеріали описують умови облаштування «таборів перевиховання» для мусульман.

    Офіційна позиція Китаю - ці табори надають добровільну професійну перепідготовку і протидіють тероризму і екстремізму в Сіньцзяні. Посольство Китаю в Великобританії заперечувало наявність описаних в оприлюднених документах репресивних практик.

    Раніше в США заявили, що Китай тримає в концтаборах три мільйони осіб. У таборах, які в Китаї називають освітніми центрами для екстремістів, містять мільйони уйгурів, стверджують в Пентагоні.

    документи посольство влада
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