В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Загроза для міста триває
У ніч на 16 квітня у Одесі прогриміли вибухи. Місто перебуває під атакою ворожих дронів. Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеві пабліки та владу міста.
О 00:42 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Тоді ж Повітряні сили повідомили про нові групи «шахедів» із акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Одещини.
Міська влада закликає громадян залишатись в укриттях до відбою. Українські протиповітряники збивають російські цілі над регіоном.
Нагадаємо, о 23:50 у Києві оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних дронів.
«Поблизу Києва ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – писав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
О 00:32 у Києві пролунали сирени відбою.
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