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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Одесу атакують дрони, працює ППО
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває

У ніч на 16 квітня у Одесі прогриміли вибухи. Місто перебуває під атакою ворожих дронів. Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеві пабліки та владу міста.

О 00:42 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Тоді ж Повітряні сили повідомили про нові групи «шахедів» із акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Одещини.

Міська влада закликає громадян залишатись в укриттях до відбою. Українські протиповітряники збивають російські цілі над регіоном.

Нагадаємо, о 23:50 у Києві оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних дронів.

«Поблизу Києва ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – писав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

О 00:32 у Києві пролунали сирени відбою.

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Теги: Одеса вибух дрон

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