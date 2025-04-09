У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів

Під прицілом, ймовірно, знаходилася авіабаза та НПЗ

В ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

На Кубані вибухи пролунали в одразу кількох населених пунктах: Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку та Слов’янську-на-Кубані. Важливо, що саме з Приморсько-Ахтарська окупанти запускають «шахеди» по українських містах. У Слов’янську-на-Кубані також розташований нафтопереробний завод, який вже неодноразово ставав мішенню безпілотників.

Дрони атакували і Ростовську область. Вибухи чули в районі Таганрога, на півночі від Ростова-на-Дону в Білокалітвенському районі, а також у районі Новочеркаська. Місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться на відсутність системи оповіщення під час загроз із повітря.

Російські джерела та офіційні особи традиційно не надали повної інформації щодо наслідків атак, однак масштаби нічного удару та паніка серед мешканців свідчать про серйозність ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області РФ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт). Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок – керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

Раніше безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Повідомлялося, що дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.