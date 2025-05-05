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Відомий пластичний хірург розкрив таємниці операції із збільшення грудей

glavcom.ua
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У його практиці траплялися випадки, коли пацієнти приходили назад із проханням видалити імпланти
Фото: Дмитро Слоссер/Instagram

Дмитро Слоссер спростовує, що збільшення грудей може спровокувати онкологію

Естетичні операції на груди не забороняють жінкам спати на животі, займатися активними видами спорту, вживати алкоголь та, особливо, годувати грудьми. Хоч і довкола цих операцій існує велика кількість міфів сучасна пластична хірургія розвінчує ці їх на практиці. Про це розповідає пластичний хірург, Заслужений лікар України, а також один з ініціаторів створення Ради експертів естетичної медицини України Дмитро Слоссер в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

«Нічого подібного, це міф, тому що в мене пацієнтки після збільшення грудей, яка проведені за правильною методикою, всі можуть годувати грудьми. Коли ми робимо операцію, намагаємося поставити імплант під грудний м'яз і мінімально фізично впливати на тканину молочної залози. Тому зберігається і можливість лактації, і чутливість», – розповідає лікар.

Також він спростовує, що збільшення грудей може спровокувати онкологію. Він пояснює це тим, що тоді б використання імплантів заборонили узагалі: «Історично це вже один раз відбувалося, коли в США заборонили використання імплантів на певний період. Вони ставили імпланти, наповнені не силіконом, а фізіологічним розчином. Це призвело до туристичного бізнесу американок в Мексику, де вони масово ставили нормальні імпланти».

Він також заперечує, що груди після маммопластики (пластичної операції на молочних залозах, суть якої полягає у зміні їх форми або розміру – «Главком») мають неприродний вигляд.

Дмитро Слоссер відмовляється від пацієнток, які хочуть зробити собі неприродний вигляд грудей: «Пацієнти думають, що вони обирають собі хірурга. Ні, я вибираю пацієнта теж. Це йде такий взаємний процес».

«Я своїм пацієнтам кажу, що ви можете підіймати руки на другий день. Можна приймати душ на другий день після операції. Можна навіть шампанське пити на другий день після операції. На бік вони лягають, як правило, на третій день після операції», – спростовує лікар популярні міфи про заборони після операцій на грудях.

І додає, що після маммопластики на животі не просто дозволено, а ще й необхідно лежати та спати. Так само можна йти на фітнес. Натомість всі обмеження знімаються лише через місяць після операції.

У його практиці траплялися ще й пацієнти, які верталися із проханням видалити імпланти, тому що не змогли сприйняти свої нові пропорції. «В якийсь певний період, коли були імпланти, які не пройшли сертифікацію FDA, була рекомендація з їхнього видалення, тому що там знайшли технологічні порушення в процесі виготовлення і рекомендували їх замінити. Це було років 10-15 тому», – пояснює лікар.

Він зазначає, що такі операції проводяться дуже рідко, а тому тренду на видалення грудних імплантів не відзначає.

Нагадаємо, що пластичний хірург Дмитро Слоссер вже пояснив, що пластична хірургія не є єдиним способом власної видозміни. Тому що існують різні причини для відмови від операції: вік, недостатньо показань для операції або ж несформульована проблема, яку треба вирішити.

Також український шоумен та гуморист Володимир Жогло розкрив деталі свого різкого схуднення на 54 кілограми за пів року. Він зауважив, що переніс операцію, під час якої йому видалили 80% шлунка.

Теги: здоров'я лікар пластичний хірург

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