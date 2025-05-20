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Дружину Байдена звинувачено у жорстокому поводженні з чоловіком? Заява представника Мін’юсту США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дружину Байдена звинувачено у жорстокому поводженні з чоловіком? Заява представника Мін’юсту США
Американський чиновник звинуватив Джилл Байден у нехтуванні здоров’ям чоловіка
фото: reuters

Експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки

Представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Високопосадовець відповів на пост, в якому зазначалося, що Джилл Байден «знала про проблеми зі здоров’ям президента Байдена. Але все одно хотіла, щоб він балотувався в президенти». Він написав: «Жорстоке поводження із літніми людьми! Кримінальне звинувачення?».

Террелл також перепостив низку постів в X з критикою та звинуваченнями на адресу Джилл Байден.

«Жорстоке поводження з людьми похилого віку є формою домашнього насильства і Джилл Байден має багато чого пояснити щодо своєї участі в обмані американського народу і платників податків. Я б ніколи не побажала Джо Байдену фізичної шкоди, незважаючи на мої особисті політичні погляди; дуже шкода, що його власна сім’я поставила під загрозу його благополуччя», – зазначив один з користувачів соцмережі Х.

Нагадаємо, експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки. «Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.

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Теги: Джозеф Байден рак онкологія Джилл Байден

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