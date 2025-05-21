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Речник Байдена запевнив, що політик не знав про рак під час президентства

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Речник Байдена запевнив, що політик не знав про рак під час президентства
Як пояснили представники Байдена, востаннє він проходив тест на простат-специфічний антиген, спосіб скринінгу раку, ще у 2014 році
фото: Brian Snyder/Reuters

Деякі союзники Байдена поставили під сумнів, як лікарі не виявили такого серйозного захворювання

Речник колишнього президента США Джо Байдена запевнив, що про рак політика не було відомо до недавнього часу. У соцмережах ширилися повідомлення, що інформацію про хворобу ексглави Білого дому приховували. Як передає «Главком», про це повідомляють американські медіа NYT, Politico.

Як пояснили представники Байдена, востаннє він проходив тест на простат-специфічний антиген, найпоширеніший спосіб скринінгу раку простати, ще у 2014 році. І до недавнього часу у Байдена не діагностували рак простати. Однак відповіді, чому Байден не проходив регулярне обстеження на рак простати протягом свого президентства, не було.

Як зауважує NYT, чоловікам віком від 55 до 69 років медики рекомендують щорічне обстеження. Байдену вже було 78 років, коли він обійняв посаду. Багато медиків виступають за припинення рутинного тестування у чоловіків старше 75 років, оскільки вважається, що більшість пацієнтів цього віку вже мають клінічно незначний рак без симптомів і не отримають користі від терапії.

Відтоді, як Байден оголосив про свій діагноз, його почали ретельно перевіряти: чи рак виріс нещодавно, чи міг залишитися недіагностованим під час його президентства.

Діагноз раку простати на такій запущеній стадії є рідкістю, але трапляється досить часто, пише CNBC. Оскільки рак Байдена перейшов у агресивну форму, медичні експерти кажуть, що його можна лікувати, але не вилікувати.

Навіть деякі союзники Байдена поставили під сумнів, як лікарі не виявили такого серйозного захворювання. Однак, зауважив доктор Отіс Броулі з Університету Джонса Гопкінса, деякі види раку перетворюються на метастатичний протягом року між скринінговими тестами. 

Нагадаємо, видання The New York Times 18 травня повідомило, що колишній президент США страждає від агресивної форми раку. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. 

Експрезидент США Джо Байден також вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Пізніше стало відомо, що представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. 

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Теги: рак Джозеф Байден хвороба

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