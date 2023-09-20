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Ракети Atacms для ЗСУ: Зеленський анонсував позитивні рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети Atacms для ЗСУ: Зеленський анонсував позитивні рішення
Президент підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб Atacms були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості

Переговори із США щодо постачання далекобійних Atacms Україні перебувають «на фінішній прямій». Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.  Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Глава держави нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. Американський президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу Atacms. «Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб Atacms були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

За словами Зеленського, для України «буде втратою», якщо цієї зброї не буде надано. На його думку, це призведе до «більших втрат на полі бою та в інших місцях».

Президент також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Зеленський наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Раніше повідомлялося, коли в Україну прибудуть танки Abrams від США.

До відома, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Теги: Володимир Зеленський Україна президент танки системи ППО ракета США військова техніка

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