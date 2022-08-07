Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні

Італійські лікарі не мають сумнівів у тому, що вони правильно поставили діагноз пацієнтові

Колишнього спецпредставника президента РФ Анатолія Чубайса виписали із клініки «Матер Ольбія» на Сардинії, повідомляє газета La Repubblica.

Зазначається, що він покинув лікарню ще в суботу і подався до Франкфурта. «Анатолія Чубайса виписали з клініки 6 серпня, пізно вранці. Він покинув «Матер Ольбія», пересуваючись без сторонньої допомоги», – пише видання.

За даними газети, італійські лікарі не мають сумнівів у тому, що вони правильно поставили діагноз пацієнтові: синдром Гійєна-Барре. Це рідкісний імунний розлад, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

Нагадаємо, політик та соратник російського диктатора Анатолій Чубайс потрапив у реанімацію.

Раніше спецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії.

Чубайс став найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

Антолій Чубайс був призначений спеціальним представником президента Росії в грудні 2020 року. До цього він очолював державну корпорацію «Руснано» дев'ять років. Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

Європейське розвідувальне агентство розпочало розслідування після госпіталізації Анатолія Чубайса. Низка ЗМІ та опозиційні російські активісти переконані, що Чубайс міг бути отруєний.