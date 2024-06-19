Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану

Фінляндія зможе видобувати на своєму родовищі близько 200 тонн на рік

Фінляндія стала першою країною серед членів Євросоюзу, яка розпочала видобуток урану. Про це повідомила пресслужба національної гірничодобувної компанії Terrafame. Згідно з оприлюдненою інформацією, поклади урану було знайдено на півдні країни, в районі Соткамо.

«Компанія Terrafame приступила до видобутку природного урану на своєму промисловому майданчику в Соткамо (копальня на північному сході країни). З початком експлуатації Фінляндія стане єдиною державою-членом ЄС, яка видобутиме уран», – випливає із заяви.

Terrafame отримала відповідний дозвіл від управління радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії. Родовище планується використовувати протягом щонайменше 30 років. За оцінками Terrafame, підприємство вийде на повну потужність до 2026 року. На цей момент розрахунковий обсяг видобутку уранової руди має становити близько 200 тонн на рік. Якщо цю кількість урану збагатити, то її вистачить приблизно на дев'ять місяців роботи фінської атомної електростанції «Олкілуото-3».

За даними Terrafame, в 1 кг видобутої руди міститься близько 17 мг урану. Компанія планує перетворювати його на жовтий кек – ​​концентрат у вигляді порошку, що отримується в результаті очищення уранової руди від домішок. Цей концентрат і використовують у виробництві ядерного палива для атомних електростанцій.

Уран, що видобувається, планують транспортувати за кордон для подальшої переробки. Його використовуватимуть у виробництві палива для АЕС, уточнили в компанії.

Якщо Фінляндія дійсно видобуватиме 200 тонн урану на рік, то зможе увійти до десятки найбільших світових видобувачів. За даними World nuclear association, загальний обсяг виробництва урану у світі – 49,35 тис. т на рік. Лідер галузі – Казахстан, де випускають по 21,2 тис. тонн урану на рік (частка країни у світовому видобутку – 43%).

Раніше Bloomberg писав, що французьку компанію Orano можуть позбавити права добувати уран у Нігері. Дозвіл на розробку уранового родовища Імурарен, виданий нігерійською владою французькій компанії, закінчується 19 червня. Родовище є одним із найбільших у світі.

До слова, розвиток атомної енергетики, яка знову вийшла на перший план у зв’язку зі зміною клімату та війною в Україні, спричинила стрибок цін на сировину, з якої виготовляють паливо для АЕС, – уран. За темпами збільшення вартості уран обігнав золото, срібло та мідь. За офіційними даними, за останні п'ять років ціни на уран зросли на 233%.