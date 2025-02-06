Колумбійці пересідають на велосипеди, бо їм загрожує штраф за їзду на авто: в чому причина

День без автомобілей пройде 6 лютого у Боготі

6 лютого колумбійці відзначатимуть День без автомобілів і мотоциклів

Сьогодні, 6 лютого, у Боготі (столиця Колумбії) відзначатимуть новий День без автомобілів і мотоциклів, ініціативу, що спрямована на підвищення обізнаності населення про важливість вибору більш стійких і екологічних засобів пересування. Про це пише видання Semana.

В цей день в окремих районах міста буде заборонено рух приватного транспорту, що спонукає людей шукати інші види транспорту. Транспортні засоби, якими не можна виїжджати в цей день: приватні автомобілі та мотоцикли.

Тож власники приватних автомобілей мають пересідати на громадський транспорт, велосипед або ж йти пішки, щоб дістатись до роботи чи іншого місця. Якщо ж порушити правило цього дня, то доведеться сплатити штраф.

6 лютого, з 05:00 ранку до 21:00 вечора місто стане сценою, де пішоходи, велосипедисти та користувачі громадського транспорту займатимуть центральне місце, пропагуючи екологічніші звички подорожувати.

Згідно з різними оцінками, майже два мільйони транспортних засоби залишаться поза дорогами, що зменшить трафік і значно сприятиме покращенню якості повітря. Окрім зменшення забруднення навколишнього середовища та міського шуму, ця подія має на меті підвищити обізнаність про важливість впровадження більш екологічних засобів транспорту для будівництва чистіших та ефективніших міст.

День без автомобілей в Боготі у 2024 році

В цей день пропозиція громадського транспорту збільшується, щоб задовольнити високий попит пасажирів. Також винятком є аварійні автомобілі, шкільний транспорт, цінні транспорті засоби, президентський кортеж, похоронні карети, військова техніка, комунальні транспортні засоби, охоронні служби та автомобілі з електродвигунами.