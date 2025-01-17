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У Дарницькому районі столиці легковик влетів у автобус з дітьми

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дарницькому районі столиці легковик влетів у автобус з дітьми
Наразі рух по вулиці Ревуцького ускладнений
фото з соцмереж

У автобусі перебувають діти, ймовірно це дитячий шкільний автобус

У Києві вранці у пятницю, 17 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та мікроавтобуса. 

ДТП на вулиці Ревуцького
ДТП на вулиці Ревуцького
фото з социереж

ДТП сталася на вулиці Ревуцького, біля недобудованої автозаправної станції (коло Ревуцького-Ахматової-Тростянецька). Легковий автомобіль Chevrolet Aveo в'їхав у мікроавтобус «Богдан».

У автобусі перебувають діти, ймовірно це дитячий шкільний автобус.

Наразі рух по вулиці Ревуцького ускладнений. Для проїзду лишилися одна полоса з головної і одна з прилягаючої вулиці.

Нагадаємо, у Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.

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Теги: ДТП Київ громадський транспорт діти автобус

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