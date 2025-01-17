У Дарницькому районі столиці легковик влетів у автобус з дітьми

У автобусі перебувають діти, ймовірно це дитячий шкільний автобус

У Києві вранці у пятницю, 17 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та мікроавтобуса.

ДТП на вулиці Ревуцького фото з социереж

ДТП сталася на вулиці Ревуцького, біля недобудованої автозаправної станції (коло Ревуцького-Ахматової-Тростянецька). Легковий автомобіль Chevrolet Aveo в'їхав у мікроавтобус «Богдан».

У автобусі перебувають діти, ймовірно це дитячий шкільний автобус.

Наразі рух по вулиці Ревуцького ускладнений. Для проїзду лишилися одна полоса з головної і одна з прилягаючої вулиці.

Нагадаємо, у Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.