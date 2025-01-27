Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня

Володимир Майбоженко на засіданні Шевченківського райсуду, де йому обирають запобіжний захід, Київ, 27 квітня 2024 р

Очільники європейських МЗС погодилися продовжити обмеження для РФ на пів року

Євросоюз ухвалив продовження санкцій проти Росії. Зеленський про демобілізацію та Будапештський меморандум. Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України. Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Майбоженку.

«Главком» склав добірку новин 27 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Євросоюз ухвалив продовження санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Майбоженку

Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку.

Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

Зеленський про демобілізацію та Будапештський меморандум

Повернення з фронту додому без подальшої служби наразі не передбачене законодавством. Про це в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що військовий стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні.

«Якщо завтра половина нашої армії просто збереться і піде додому, тоді треба було здаватися у перший же день війни. Якщо завтра половина людей піде додому – Путін нас вб'є всіх», – підкреслив президент.

Також Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було «тупим і абсолютно нелогічним». «Нам не треба було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно», – наголосив очільник держави під час інтерв’ю.

Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України

Головне управління розвідки спростувало інформацію про начебто цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради. Як написала «Українська правда», Буданов буцімто заявив: якщо до літа не відбудеться серйозних переговорів стосовно закінчення війни, то «далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України».

На тлі цієї та іншої інформації, опублікованої, зокрема іноземними ЗМІ, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ніякі оприлюднені дані про нібито строки та дати завершення війни в Україні не відповідають дійсності.

Справа Тищенка. Суд переобрав нардепу запобіжний захід

У районному суді Дніпра переобрали запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку – два місяці цілодобового домашнього арешту.

Так, у Дніпрі 27 січня продовжилося підготовче засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. До 23-го грудня 2024 року депутат був під домашнім арештом.

Нова регіональна війна? На кордоні Демократичної Республіки Конго та Руанди серйозне загострення

Між Конго та Руандою зростає напруга, у зоні конфлікту померли девʼять миротворців, а повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому. Про це повідомляє Reuters та CNN.

Так, повстання угруповання M23 («Рух 23 Березня»), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.

У суботу уряд Конго та його союзники повідомили, що вони відкинули бойовиків M23, які наступали на столицю провінції Гому. Водночас Конго звинуватило Руанду в підтримці повстанців, включно з поставками зброї та участю снайперів. За твердженням армії Конго, саме руандійські снайпери винні у вбивстві губернатора Північного Ківу.