Зеленський про газові переговори з РФ: Сподіваюсь, що ніхто Україні не буде викручувати руки



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Найближчим часом наші групи сядуть, і ми домовимось щодо транзиту газу через Україну, сподівається Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна та Росія найближчим часом досягнуть домовленостей щодо транзиту газу на прийнятних для України умовах.

Про це Зеленський сказав на спільній з Ангелою Меркель пресконференції у Берліні.

«Що стосується ризиків… У нас закінчується контракт (щодо транзиту російського газу через Україну – Ред.) у кінці цього року. Але зараз ми ведемо перемовини. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимось, і ніхто Україні не буде, вибачте за такі слова, викручувати руки», - сказав президент України.

При цьому президент України визнав, що з Меркель у нього діаметрально протилежні позиції. «Але головна позиція, і я це почув від фрау Меркель, щоб наша ГТС була заповнена газом», - завірив Зеленський.

Меркель в свою чергу наголосила, що питання будівництва «Північного потоку-2» і транзиту газу через територію України є тісно пов’язаними.

«Я постійно говорила російському президенту, що для мене питання транзиту газу через Україну має дуже важливе значення. Президент Путін мене завжди запевняв, що він знає про це», - сказала вона у відповідь на питання, чи буде збережений транзит через Україну у випадку запуску «Північного потоку-2».

Нагадаємо, 1 січня 2020 року закінчується дія газового договору між Росією та Україною.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив росЗМІ, що «Газпром» готовий розглянути питання про підписання мирової угоди.

13 червня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що НАК «Нафтогаз України» ще не отримував офіційної пропозиції від російського «Газпрому» щодо мирової угоди.