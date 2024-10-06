Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів
Зокрема, раніше в п'ятницю компанія Х, що належить мільярдеру Ілону Маску, подала новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії
фото з відкритих джерел

Щоб продовжити роботу, були сплачені штрафи, але Верховний суд стверджує, що компанія заплатила їх не тому банку
 

Соціальна мережа X, яка була заблокована в Бразилії наприкінці серпня, досі не може відновити свою роботу через проблеми зі сплатою штрафів. Про це повідомляє Reuters.

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи X не сплатили штрафи на правильний банківський рахунок, що відклало рішення про відновлення роботи платформи.

Сплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії. Юристи компанії стверджують, що сплатили штрафи правильно, і вимагають відновлення роботи платформи.

Суддя Верховного суду Олександр де Мораєс вимагає перевести платіж на правильний рахунок і дочекатися висновку генерального прокурора Бразилії щодо запитів X. Юристи X заперечують необхідність консультацій з генпрокурором і наполягають на негайному відновленні роботи платформи.

Нагадаємо, що X була заблокована в Бразилії через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Компанія спочатку відмовлялася виконувати рішення суду, але згодом змінила свою позицію і почала блокувати спірні акаунти. Проте, проблеми зі сплатою штрафів досі заважають відновленню роботи соціальної мережі в країні.

Нагадаємо, соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск.

До слова, верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X та провайдер супутникового інтернету Starlink американського бізнесмена Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у майже мільйон доларів за один день роботи в країні після повного блокування. 

Читайте також:

Теги: Ілон Маск суд блокування прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство юстиції США заявило, що чотирьох активістів визнали винними у змові з метою діяти як незареєстровані агенти на користь Росії
Діяльність в інтересах Росії. У США суд визнав винними чотирьох активістів
13 вересня, 06:32
ЗМІ: Уряд Кіпру не знав, що Коломойський мав справу про ухилення від сплати податків у Росії
Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ
14 вересня, 23:28
Постанова щодо перейменування населених пунктів набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування
Депутати заблокували трибуну в Раді: стала відома причина (оновлено)
18 вересня, 13:05
Колишній заступник міністра енергетики Олександр Хейло
Суд відмовився змінити запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики
19 вересня, 18:19
Мілей та його сестра можуть опинитися під арештом за «крадіжку» літака
Прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини
19 вересня, 08:09
Кучеренко заявив про тиск з боку директора «Укрнафти»
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
26 вересня, 13:27
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
30 вересня, 16:54
Конфісковані домени використовувалися хакерами, які належать до Callisto Group
США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою
4 жовтня, 14:10
Арешти американців у Росії останніми роками почастішали
У Росії намагаються засудити 72-річного американця через війну в Україні – AP
Вчора, 19:53

Соціум

Найбільший банк Кіпру закрив тисячі рахунків росіян
Найбільший банк Кіпру закрив тисячі рахунків росіян
Протести в Ізраїлі: громадяни вимагають термінових дій для звільнення заручників із Гази
Протести в Ізраїлі: громадяни вимагають термінових дій для звільнення заручників із Гази
Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів
Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів
Кремль продовжить набір нових військових через систему криптомобілізації – ISW
Кремль продовжить набір нових військових через систему криптомобілізації – ISW
Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані
Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані
У шматку каменю віком 2 млрд років вчені знайшли мікроби
У шматку каменю віком 2 млрд років вчені знайшли мікроби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
23K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
19K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8018
Орбан пригрозив Бельгії: причина
5910
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua