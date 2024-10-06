Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів

Зокрема, раніше в п'ятницю компанія Х, що належить мільярдеру Ілону Маску, подала новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії

Щоб продовжити роботу, були сплачені штрафи, але Верховний суд стверджує, що компанія заплатила їх не тому банку



Соціальна мережа X, яка була заблокована в Бразилії наприкінці серпня, досі не може відновити свою роботу через проблеми зі сплатою штрафів. Про це повідомляє Reuters.

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи X не сплатили штрафи на правильний банківський рахунок, що відклало рішення про відновлення роботи платформи.

Сплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії. Юристи компанії стверджують, що сплатили штрафи правильно, і вимагають відновлення роботи платформи.

Суддя Верховного суду Олександр де Мораєс вимагає перевести платіж на правильний рахунок і дочекатися висновку генерального прокурора Бразилії щодо запитів X. Юристи X заперечують необхідність консультацій з генпрокурором і наполягають на негайному відновленні роботи платформи.

Нагадаємо, що X була заблокована в Бразилії через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Компанія спочатку відмовлялася виконувати рішення суду, але згодом змінила свою позицію і почала блокувати спірні акаунти. Проте, проблеми зі сплатою штрафів досі заважають відновленню роботи соціальної мережі в країні.

Нагадаємо, соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск.

До слова, верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X та провайдер супутникового інтернету Starlink американського бізнесмена Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у майже мільйон доларів за один день роботи в країні після повного блокування.