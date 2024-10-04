Головна Техно Телеком
search button user button menu button

США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою
Конфісковані домени використовувалися хакерами, які належать до Callisto Group
ілюстративне фото: Depositphotos

Зловмисники отримували доступ до комп’ютерів та електронних поштових скриньок уряду США

Міністерство юстиції США оголосило у четвер про арешт 41 інтернет-домена, який використовувався агентами російської розвідки та її поплічниками для здійснення комп’ютерного шахрайства і зловживань у країні, повідомила пресслужба Мін’юсту США.

«Російський уряд запустив цю схему, щоб викрасти конфіденційну інформацію американців, використовуючи, здавалося б, законні облікові записи електронної пошти, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані. За постійної підтримки наших партнерів з приватного сектору ми будемо невпинними у викритті російських акторів і кіберзлочинців і позбавимо їх інструментів їхньої незаконної торгівлі», – сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

Відповідно до частково розкритих показань під присягою, наданих на підтримку урядового ордера на арешт, конфісковані домени використовувалися хакерами, які належать до Callisto Group або її довірених осіб, які працюють на Callisto Group, оперативний підрозділ Центру 18 Федеральної служби безпеки Росії.

Зловмисники використовували домени у межах «триваючої та складної фішинг-кампанії», щоб отримувати доступ до комп’ютерів та електронних поштових скриньок уряду США та інших жертв, а також викрадення звідти цінної інформації.

Згідно із пресрелізом, жертвами дій хакерів Callisto Group були американські компанії, колишні співробітники Розвідувального співтовариства США, співробітники Міноборони і Державного департаменту США, американські військово-оборонні підрядники та співробітники Міненергетики США.

У Мін’юсті поінформували, що компанія Microsoft, у співпраці з якою діяло відомство, подала цивільний позов з метою арешту 66 інтернет-доменів, які також використовували хакери Callisto Group, яку компанія називає Star Blizzard.

За даними Microsoft, у період із січня 2023 року до серпня 2024 року Star Blizzard атакувала понад 30 організацій громадського суспільства, серед яких журналісти, аналітичні центри і неурядові організації. Кінцевою метою злочинців було викрадення конфіденційної інформації та втручання у діяльність жертв за допомогою фішингових кампаній.

Читайте також:

Теги: Міноборони Міністерство юстиції арешт прокурор інтернет викрадення США кібербезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні
Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні
Вчора, 23:20
США контактуватимуть з українською стороною щодо пунктів плану перемоги
США побачили в плані перемоги Зеленського «продуктивні кроки»
Вчора, 08:31
Вибухи на півдні Лівану
«Стріли» полетіли. Чому Ізраїль розпочав Третю ліванську Тема тижня
1 жовтня, 15:30
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру
Затримання посадовця «Енергоатома»: СБУ повідомила подробиці
28 вересня, 21:18
Нідерланди попрощались з легендарними F-16
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
27 вересня, 22:52
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
27 вересня, 05:57
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
17 вересня, 22:28
США потерпають від небезпечних курячих яєць
Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою
11 вересня, 13:16
YouTube заявив, що такий контент не порушує його вказівки, але повторний перегляд може вплинути на добробут деяких користувачів
YouTube обмежить доступ підлітків до певної категорії відео
6 вересня, 17:00

Телеком

США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою
США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою
У Telegram з'явився інструмент, який блокуватиме пошук «замовлень» паліями автівок
У Telegram з'явився інструмент, який блокуватиме пошук «замовлень» паліями автівок
Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію
Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію
У Telegram стався збій
У Telegram стався збій
Російський відеохостинг Rutube видалили з Google Play
Російський відеохостинг Rutube видалили з Google Play
Хакери ГУР атакували фінансовий сектор РФ: які компанії опинилися під ударом
Хакери ГУР атакували фінансовий сектор РФ: які компанії опинилися під ударом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
20K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
9842
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
9000
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
7730
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
6784
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua