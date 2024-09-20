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Бразилія проти Ілона Маска: соцмережу X оштрафували на велику суму

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Бразилія проти Ілона Маска: соцмережу X оштрафували на велику суму
Ілон Маск придбав Twitter та перетворив його на соцмережу Х
фото: Depositphotos

Бразильський суд оштрафував фірму Маска на п'ять мільйонів реалів

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X та провайдер супутникового інтернету Starlink американського бізнесмена Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у майже мільйон доларів за один день роботи в країні після повного блокуванняповідомляє BBC.

«Влада Бразилії оштрафувала компанію Ілона Маска після того, як деякі користувачі в країні змогли ненадовго отримати доступ до платформи соціальної мережі X, незважаючи на заборону, впроваджену владою минулого місяця», – йдеться у повідомленні.

Тож бразильський суд оштрафував фірму на п'ять мільйонів реалів ($920 тис.) за порушення заборони.

Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораєс сказав, що змінивши провайдера навіть на короткочасний термін, соціальна мережа використала технічний маневр.

Відзначимо, що компанії Ілона Маска раніше ігнорували ухвали бразильського суду, включно з постановою судді де Мораеса, яка призвела до заборони сайту соціальних мереж у серпні.

Пояснюючи раптовий доступ для деяких користувачів у середу, X сказав, що зміна мережевого провайдера «призвела до ненавмисного та тимчасового відновлення послуги для бразильських користувачів».

«Хоча ми очікуємо, що незабаром платформа знову стане недоступною в Бразилії, ми продовжуємо працювати з бразильським урядом, щоб дуже скоро повернути її для жителів Бразилії», – йдеться в заяві представника X.

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Теги: штраф Бразилія Ілон Маск Twitter влада соцмережі блокування

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