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Корисний досвід для України. Посол вказав на проблему, з якою зіштовхнулася ізраїльська армія

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Корисний досвід для України. Посол вказав на проблему, з якою зіштовхнулася ізраїльська армія
Через неякісну роботу резервістської моделі в Ізраїлі суспільство обговорює відхід від неї та створення професійної армії
фото з відкритих джерел

Посол Корнійчук: «Серед загиблих в Секторі Газа багато резервістів»

Після терактів ХАМАС та початку операції в Секторі Газа загинуло багато резервістів, які залучалися до армійських лав, тому зараз суспільство обговорює створення професійної армії. Про це в інтерв’ю розповів «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, виявилося, що резервістська система в Ізраїлі не дуже якісно працює і серед загиблих в Секторі Газа багато резервістів, які просто втратили певні навички.

«Тому зараз в суспільстві триває дискусія про відхід від резервістської моделі і створення професійної армії. Але це дискусія не на один місяць і навіть не на рік. Ще не видно кінця війни в Секторі Газа і невідомо, чи відбудуватимуться більш активні бойові дії на території Лівану та як буде надалі розвиватися ситуація з Іраном», – зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, Ізраїль повернув додому своїх військових з різних країн Європи для участі у війні проти ХАМАС. На початку жовтня минулого року, за даними місцевих видань, уряд країни затвердив мобілізацію до 360 тисяч резервістів.

Раніше начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Герці Га-Леві повідомив, що війна із ХАМАСом закінчиться не скоро. Він зазначив, що ізраїльська армія буде знати, як повернутися до бойових дій у разі тимчасового перемир'я в рамках угоди про звільнення заручників. Він сказав, що повернення заручників до Ізраїлю є більш нагальним питанням, ніж інші цілі.

Як повідомлялося, армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль». Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики Nature Party. Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад, а згодом на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. 

Повідомляється, що на фестиваль приїхало близько 3000 людей. Згідно з кадрами в соцмережах та розповідями очевидців, ХАМАС з'явився несподівано і почав розстрілювати відвідувачів, а також брати їх у заручники. Одна з учасників на ім'я Ортель розповіла, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім пролунали постріли.

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Теги: армія Ізраїль Євген Корнійчук ХАМАС посол

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