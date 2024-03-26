Український посол у Ватикані пояснив, чому Папа Римський не спішить до України

Андрій Юраш: «Усі запрошення до України у Папи на столі. Він сам про це часто згадує»

Папа Римський Франциск не хоче їхати з візитом до України без обов’язкового візиту й до Москви. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна завжди готова бачити папу і показати йому все. Але він не хоче їхати сюди без обов’язкового візиту й до Москви. Має свій власний погляд. В листопаді торік повторював мені, що хоче приїхати. Та вибере той момент, який вважатиме за потрібне. Друга умова – це відвідини Росії. Це давня його мрія. До Франциска жоден інший глава католиків не був на російських теренах», – зазначив він.

Андрій Юраш наголосив, що усі запрошення до України у Папи на столі, та додав, що «він сам про це часто згадує». Він також розповів, що контактує з Папою Франциском на всіх рівнях та використовує різноманітні аргументи, щоби переконати головного католика приїхати до України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одного разу, наприклад, я у розмові з Папою згадував, як Іван Хреститель готував прихід Ісуса Христа у світ. Кажу, в Україні вже були такі Івани, які все приготували. Папа сміявся, казав, що це гарний образ», – розповів Юраш. За його словами, РФ жодних запрошень Папі Римському не надсилає, але він усе одно хоче до неї поїхати.

Раніше Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну.