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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Час тиснути на союзників особливим пресом

glavcom.ua
«Можна підписувати десятки безпекових угод, але це ніяк не захищає наші міста від російських іскандерів»
фото: ДСНС

Ціна Будапештського меморандуму виявилася для України фатальною

Коли горло перехоплює від новин в Чернігові, чергових фото з залитими кровʼю іграшками на дитячому майданчику, перевернутими ліжками в лікарні і людьми, що їх дістають з- під завалів, юними обличчями українок, яких сьогодні вбила російська ракета, підсвідомо проводиш паралелі з нещодавньою атакою на Ізраїль. Як злагоджено і професійно коаліція союзників, разом з UK/USA відбила атаку іранських ракет і шахедів.

Буквально вчора говорили про ці паралелі на зустрічах і зумах з міжнародними партнерами, в тому числі з британськими парламентарями. Ціна Будапештського меморандуму виявилася для України фатальною. Й можна підписувати десятки безпекових угод, але це ніяк не захищає наші міста від російських іскандерів.

Як це змінити? Як зупинити терор і вбивства? Зараз потрібно максимально посилити всі міжнародні комунікації, апелювати до союзників щодо їх відповідальності за те, аби Україна не просто вистояла, а збереглася, зберегла життя українців. Без зброї і ППО це неможливо…

Мені здається, зараз час тиснути на союзників, особливим пресом і емоціями, з фотографіями наших розбомблених міст й інформацією про втрати. Й для цього потрібно негайно розблокувати міжпарламентську дипломатію. Залучити всіх, хто може ефективно розмовляти з партнерами, аби розблокувати допомогу. Негайно. Час грає на Росію, ми не повинні дозволити їй знищити Україну.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль Україна російська ракета

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Ірина Геращенко

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