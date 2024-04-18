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Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки
Останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася
фото з відкритих джерел

Посол Корнійчук: «Українським біженцям надається безпрецедентна допомога»

Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, на зміну ставлення Ізраїлю до України вплинула загальна ситуація, частково праця українських дипломатів, але в першу чергу – позиція РФ, яка виступала на боці Ірану, ХАМАС і всіх їхніх проксі, змінила підхід Ізраїлю. «Зараз Ізраїль набагато відкритіший до співпраці. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога: їм продовжують туристичні візи, дали право на роботу, продовжували страховки попри те, що економіка Ізраїлю впала на 20% з початку війни у Секторі Газа», – пояснює посол.

Також ізраїльтяни продовжили програму навчання українських психологів. «І хоча ситуація суттєво змінилася, треба виходити з реалій: під час військових дій на території Ізраїлю, які невідомо, як будуть розвиватися, не може йтися про якісь довгострокові контракти, яких просто в природі немає. Все, що ізраїльтяни зараз виробляють, йде на їхній фронт і на їхню війну», – говорить Корнійчук. 

За його словами, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. Наразі у країні перебуває до 14 тис. українців, але умови у них різні. «Ізраїль не надає тимчасового прихистку, не надає статус біженця за місцевим законодавством, але продовжує туристичні візи нашим громадянам, які тут проживають і отримали право на роботу. Принаймні українці, які тут залишилися, можуть себе утримувати», – запевняє посол. 

Зараз триває чергова «війна» з місцевим Міністерством внутрішніх справ стосовно зміни туристичної візи на якусь іншу – не імміграційну, але яка дасть право на роботу. «Це технічне питання, яке ми вирішуємо», – зазначив Корнійчук.

Як відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. 

Читайте також: Чому союзники не захищають Україну, як Ізраїль? Пояснює посол Євген Корнійчук
Теги: економіка Ізраїль війна посол українці навчання праця фронт Євген Корнійчук

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