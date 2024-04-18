Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки

Посол Корнійчук: «Українським біженцям надається безпрецедентна допомога»

Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, на зміну ставлення Ізраїлю до України вплинула загальна ситуація, частково праця українських дипломатів, але в першу чергу – позиція РФ, яка виступала на боці Ірану, ХАМАС і всіх їхніх проксі, змінила підхід Ізраїлю. «Зараз Ізраїль набагато відкритіший до співпраці. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога: їм продовжують туристичні візи, дали право на роботу, продовжували страховки попри те, що економіка Ізраїлю впала на 20% з початку війни у Секторі Газа», – пояснює посол.

Також ізраїльтяни продовжили програму навчання українських психологів. «І хоча ситуація суттєво змінилася, треба виходити з реалій: під час військових дій на території Ізраїлю, які невідомо, як будуть розвиватися, не може йтися про якісь довгострокові контракти, яких просто в природі немає. Все, що ізраїльтяни зараз виробляють, йде на їхній фронт і на їхню війну», – говорить Корнійчук.

За його словами, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. Наразі у країні перебуває до 14 тис. українців, але умови у них різні. «Ізраїль не надає тимчасового прихистку, не надає статус біженця за місцевим законодавством, але продовжує туристичні візи нашим громадянам, які тут проживають і отримали право на роботу. Принаймні українці, які тут залишилися, можуть себе утримувати», – запевняє посол.

Зараз триває чергова «війна» з місцевим Міністерством внутрішніх справ стосовно зміни туристичної візи на якусь іншу – не імміграційну, але яка дасть право на роботу. «Це технічне питання, яке ми вирішуємо», – зазначив Корнійчук.

Як відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.