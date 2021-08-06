Проєкт ДТЕК #СвітліCправи визнаний найкращим серед корпоративних комунікацій світу за 2020 рік

Проєкт #СвітліCправи, фактично, є відео-серіалом у соціальній мережі Facebook

Проєкт компанії ДТЕК Мережі #СвітліCправи переміг у конкурсі Golden World Awards for Excellence 2021, організованому Міжнародною асоціацією PR (IPRA). Проєкт здобув перемогу одразу у 2-х номінаціях – «Найкращі корпоративні комунікації у світі-2020» і «Найкраще управління репутацією і бренд-менеджмент».

Компанія зазначила, що основна мета проєкту #СвітліCправи – проінформувати про діяльність ДТЕК Мережі та зміцнити довіру до бренду.

Для цього ДТЕК поставив перед собою завдання підвищити обізнаність клієнтів про енергетику та роботу операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі і, як наслідок, знизити кількість негативних коментарів користувачів у соціальних мережах.

«Два роки тому ми з командою дуже захотіли зробити бізнес ДТЕК Мережі більш відкритим, зрозумілим і дружнім до наших клієнтів. Сформувати знання про цінності нашого бізнесу, про зміни, які відбуваються, про наше прагнення стати кращими для наших клієнтів. Більш того – зробити досить непросту і «заплутану» енергетику ближчою до людей», – прокоментувала керівник департаменту комунікацій ДТЕК Мережі Діана Клáдова.

Вона пояснила, що проєкт, фактично, є відео-серіалом у соціальній мережі Facebook, який просто і доступно розповідає про щоденну роботу співробітників ДТЕК Мережі: як усувають аварії, будують об'єкти, розвивають нові сервіси для клієнтів і піклуються про навколишнє середовище.

Такі відео мають попит у клієнтів компанії, оскільки їх створюють власне співробітники ДТЕК як посли бренду.

Від запуску проєкту в січні 2019 року побачили світ 950 відеоісторій, їх охоплення аудиторії – понад 62 млн контактів. В проєкті взяли участь майже 1000 співробітників компанії: 850 – технічних фахівців і понад 100 фахівців з обслуговування клієнтів.

Премія Golden World Awards for Excellence заснована в 1990 році Міжнародною асоціацією зі зв'язків із громадськістю (International Public Relations Association IPRA).

Згідно з інформацією на сайті асоціації, премією нагороджуються компанії та проєкти з Європи, Азії, США та Африки за 37 категоріями за видатні досягнення в галузі комунікації.

Усі проєкти-переможці повинні відповідати та популяризувати цілі сталого розвитку Глобального договору ООН.