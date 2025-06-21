Краще не купатись: майже пів сотні пляжів у Іспанії отримали «чорну мітку»

Низка відомих пляжів Іспанії отримали так звані «чорні прапори» через проблеми із чистотою

Група Ecologistas en Accion виставила «чорні прапори» 48 пляжам в Іспанії, які мають екологічні проблеми, а тому краще утриматися від купання на них. Про це пише «Главком» із посиланням на theolivepress.es.

Зокрема, до списку потрапила група пляжів провінції Валенсія, які постраждали від забруднення, викликаного повінню 29 жовтня 2024 року – всього шість пляжів у районі озера Альбуфера.

«Усі відходи, шлам та стічні води з міст та промислових зон продовжують досягати узбережжя через місяці, враховуючи, що системи каналізації та очищення були зруйновані», – зазначили активісти групи.

Вони також констатують, що видалення відходів було «дуже запізнілим та поверхневим, навіть без визначення розміру чи складу забруднення».

Тим часом, пляж Леванте в Бенідормі був відзначений «чорним прапором» за «збільшення туристичної активності та хижацький урбанізм», що призводить до поломки очисних споруд та попадання фекалій у воду. Екологи зазначають, що пляжі перебувають у небезпеці, оскільки суди дали «зелене світло» на будівництво 2200 будинків у Кала Моска.

Крім того, до антирейтингу знову потрапили район лагуни Мар Менор через погане управління довкіллям, а також Затоку Портман та Сьєрра-Мінера через забруднення – усі три розташовані в регіоні Мурсія.

Нагадаємо, місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина. На семи пляжах у Валенсії на сході Іспанії було піднято червоні прапори, які забороняють людям заходити у воду. Попередження було оголошено після того, як у піску знайшли дивну речовину.