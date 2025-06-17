Масштабний блекаут в Іспанії 28 квітня: названо причину

Уряд розкритикував дії енергетичних компаній

Іспанський уряд оприлюднив фінальний звіт щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося 28 квітня, поклавши основну відповідальність на оператора мережі Red Eléctrica та енергогенеруючі компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Pais.

Міністерка екологічної трансформації Сара Аагесен зазначила, що Red Eléctrica не забезпечила необхідний рівень генерації для контролю перенапруги, що й спричинило збій в енергосистемі. При цьому резервів було цілком достатньо для уникнення аварії.

Крім того, уряд розкритикував дії енергетичних компаній. Зокрема, частина синхронних електростанцій не змогли належним чином поглинути надлишок напруги, чим посилили проблему. А деякі електростанції, які відключилися внаслідок перенапруги, відповідно до технічних вимог, мали продовжити роботу.

Хоча деякі деталі інциденту залишаються засекреченими, Аагесен фактично вказала на відповідальність найбільших енергокомпаній країни – Iberdrola, Endesa, Naturgy та EDP, які володіють основною часткою традиційної генерації в Іспанії.

Урядова комісія дійшла висновку, що аварія стала наслідком комплексу помилок: неправильно оціненого попиту, недбалого планування з боку Red Eléctrica та несвоєчасних рішень електровиробників. Водночас у звіті підкреслюється, що він не є судовим рішенням, тому кадрові наслідки, включно з можливими відставками, наразі не розглядаються.

Нагадаємо, частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності.

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків.

Як відомо, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.