Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
Пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання
фото із відкритих джерел

Популярний іспанський курорт закрив сім пляжів після того, як відпочивальники побачили на березі таємничу речовину

Місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

На семи пляжах у Валенсії на сході Іспанії було піднято червоні прапори, які забороняють людям заходити у воду. Попередження було оголошено після того, як у піску знайшли дивну речовину.

Нині підрозділ Цивільної гвардії з охорони довкілля Seprona розслідує, що це за речовина і звідки вона взялася. Плямиста біла речовина почала з'являтися минулих вихідних на кількох кілометрах узбережжя в регіоні Сафор у Валенсії.

Дивні частинки у піску на пляжах Валенсії
Дивні частинки у піску на пляжах Валенсії
Facebook

Наразі червоні прапори підняті на популярних через туристів пляжах у Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандія, Пілес, Оліва, Мірамур, Даймус і Беллрегард.

На фотографіях, опублікованих місцевою владою, видно дрібні білі частинки розміром приблизно з рисове зернятко. Вони схожі на дрібні гранули пластику, які постачаються по всьому світу для виробництва побутових і промислових виробів. Однак іспанська влада не дала жодних пояснень щодо того, чим саме, на її думку, може бути цей матеріал.

Зараз низка пляжів у Валенсії вимушено закриті
Зараз низка пляжів у Валенсії вимушено закриті

Аналогічну речовину було виявлено в портових водах з найвищою концентрацією в районі гирла річки Серпіс, яка впадає в Середземне море в Гандії, трохи північніше від пляжів, де вперше фіксували речовину. Як пишуть журналісти, пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання.

Нагадаємо, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців. 

Читайте також:

Теги: туризм Іспанія пляжі місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Портнов тікав, але не втік
Портнов тікав, але не втік
21 травня, 14:15
Мустафа Сари зробив шокуючі знімки на одному із пляжів
Купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою
12 травня, 13:15
Аеропорт Мадрид-Бархас став місцем притулку безхатьків
Сотні безхатченків окупували аеропорт у Іспанії
19 травня, 19:27
Портнова було вбито біля Американської школи в місті Посуело-де-Аларкон
Втікач Азаров вражений убивством Портнова
21 травня, 14:06
Тіло вбитого Портнова лежало біля машини
Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
22 травня, 06:01
Туристи жаліються, що за останній рік у Туреччині різко зросли ціни
Туристів обурюють ціни на курортах Туреччини
25 травня, 03:06
Картина безробіття у Європі змінилась
Безробіття у ЄС: який тренд демонструє статистика
27 травня, 10:10
Колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані
У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)
28 травня, 11:39
Безпечні пляжі є у трьох районах столиці
Якість води на пляжах Києва: де безпечно купатися
4 червня, 08:33

Соціум

Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці
Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці
Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)
Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)
В Індії розбився пасажирський літак (відео)
В Індії розбився пасажирський літак (відео)
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
Рада програми Фулбрайта йде у відставку через тиск адміністрації Трампа
Рада програми Фулбрайта йде у відставку через тиск адміністрації Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
18K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
17K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
15K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
14K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua