Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску

Пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання

Популярний іспанський курорт закрив сім пляжів після того, як відпочивальники побачили на березі таємничу речовину

Місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

На семи пляжах у Валенсії на сході Іспанії було піднято червоні прапори, які забороняють людям заходити у воду. Попередження було оголошено після того, як у піску знайшли дивну речовину.

Нині підрозділ Цивільної гвардії з охорони довкілля Seprona розслідує, що це за речовина і звідки вона взялася. Плямиста біла речовина почала з'являтися минулих вихідних на кількох кілометрах узбережжя в регіоні Сафор у Валенсії.

Дивні частинки у піску на пляжах Валенсії Facebook

Наразі червоні прапори підняті на популярних через туристів пляжах у Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандія, Пілес, Оліва, Мірамур, Даймус і Беллрегард.

На фотографіях, опублікованих місцевою владою, видно дрібні білі частинки розміром приблизно з рисове зернятко. Вони схожі на дрібні гранули пластику, які постачаються по всьому світу для виробництва побутових і промислових виробів. Однак іспанська влада не дала жодних пояснень щодо того, чим саме, на її думку, може бути цей матеріал.

Зараз низка пляжів у Валенсії вимушено закриті

Аналогічну речовину було виявлено в портових водах з найвищою концентрацією в районі гирла річки Серпіс, яка впадає в Середземне море в Гандії, трохи північніше від пляжів, де вперше фіксували речовину. Як пишуть журналісти, пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання.

Нагадаємо, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців.