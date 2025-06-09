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Іспанія посилює контроль на кордоні: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іспанія посилює контроль на кордоні: причина
Іспанія посилено контролюватиме свій кордон
фото із відкритих джерел

Суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події – V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку

Наприкінці червня – на початку липня Іспанія вводить посилені заходи безпеки. Туристи можуть зіштовхнутися із суворими перевірками й чергами на кордоні та в аеропортах і вокзалах. Про це йдеться на офіційному порталі Євросоюзу, повідомляє «Главком».

Повідомляється, що суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події – V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку, що пройде в Севільї.

У цьому заході братимуть участь десятків держав, світових фінансових організацій та експертів.

Зокрема, посилено перевірятимуть: 

  • кордони із Францією та Португалією;
  • міжнародні аеропорти у великих містах – Мадриді, Барселоні, Севільї, Малазі, Аліканте та інших;
  • морські порти, особливо в південних регіонах країни – Андалусії, Каталонії та Балеарських островах, включно з Барселоною, Малазією та Пальма-де-Майоркою.

Тож усім туристам, які планують візит до Іспанії, чи проїжджатимуть транзитом через цю країну, варто врахувати, що наприкінці червня – на початку липня черги на кордоні збільшаться.

Нагадаємо, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців.

До слова, тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушені були ховатися в готелях.

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Теги: іноземці туризм Іспанія штраф

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