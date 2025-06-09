Іспанія посилює контроль на кордоні: причина
Суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події – V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку
Наприкінці червня – на початку липня Іспанія вводить посилені заходи безпеки. Туристи можуть зіштовхнутися із суворими перевірками й чергами на кордоні та в аеропортах і вокзалах. Про це йдеться на офіційному порталі Євросоюзу, повідомляє «Главком».
Повідомляється, що суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події – V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку, що пройде в Севільї.
У цьому заході братимуть участь десятків держав, світових фінансових організацій та експертів.
Зокрема, посилено перевірятимуть:
- кордони із Францією та Португалією;
- міжнародні аеропорти у великих містах – Мадриді, Барселоні, Севільї, Малазі, Аліканте та інших;
- морські порти, особливо в південних регіонах країни – Андалусії, Каталонії та Балеарських островах, включно з Барселоною, Малазією та Пальма-де-Майоркою.
Тож усім туристам, які планують візит до Іспанії, чи проїжджатимуть транзитом через цю країну, варто врахувати, що наприкінці червня – на початку липня черги на кордоні збільшаться.
Нагадаємо, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців.
До слова, тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушені були ховатися в готелях.
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