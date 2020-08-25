Кремль назвав звинувачення в отруєнні Навального «порожнім шумом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прессекретар Путіна вважає, що треба спочатку встановити речовину, якою був отруєний опозиційний російський політик

Кремль відкидає обвинувачення в причетності до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це у вівторок, 25 серпня, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

«Ми не можемо ставитися серйозно до цих... звинувачень. Це звинувачення, які не можуть ніяк бути правдою і швидше є, я б сказав, порожнім шумом, тому серйозно ми до цього ставитися не маємо наміру», - сказав представник Кремля.

За його словами, якщо буде встановлено факт отруєння, це стане підставою для розслідування. «Якщо буде встановлено речовину і якщо буде встановлено, що це отруєння, тоді, звичайно, це буде привід для розслідування», - сказав він.

Пєсков зазначив, що зниження рівня холінестерази у Навального було встановлено медиками в Омську в перші години, в заяві німецької клініки немає нічого нового.

Прессекретар Путіна наголосив, що речовина, що привела до зниження холінестерази, досі не встановлена, в тому числі в Німеччині.

«Зниження рівня холінестерази можливе з найрізноманітніших причин. Якраз цю причину ні наші медики, ні німці поки встановити не змогли... Речовини немає, на жаль, її не вдається встановити, аналізи її не показують», - сказав він.

Пєсков додав, що отруєння можна розглядати тільки як одну з версій події з Навальним. «Поки також багато й інших медичних версій», - зазначив він, назвавши серед них прийом певних ліків і реакція організму на ті чи інші умови.

Пєсков вважає, що не варто версію отруєння Навального оголошувати єдиним варіантом події.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.