Вірогідно, що Навальний був отруєний – уряд Німеччини



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Олексій Навальний знаходиться на лікуванні в Німеччині Фото: REUTERS / Alexey Malgavko

У Меркель вважають. що Навальному необхідна охорона

Уряд Німеччини вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального з «великою імовірністю» отруїли, тому він потребує особистої охорони. Про це на пресконференції в понеділок, 24 серпня, заявив речник німецького уряду Штефен Зайберт, передає AFP.

«Ми маємо справу з пацієнтом, який із великою ймовірністю був отруєний», – сказав Зайберт. Він також вказав, що в сучасній історії Росії існують приклади такого отруєння, а тому «світ дуже серйозно сприймає цю підозру».

Також, за словами речника німецького уряду, через підозру на отруєння Навального йому мають забезпечити особисту охорону.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.