Кремль подарував учасникам параду у Москві моделі літаків, з яких убиває українців (фото)
Відвідувачі параду отримали набори з конструктором стратегічного бомбардувальника
Під час параду у Москві з нагоди 9 травня російська влада роздавала учасникам заходу набори з конструктором стратегічного бомбардувальника Ту-160. Саме з таких літаків окупанти атакують мирні міста України. Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначається, в Москві на Красній площі зібрались тисячі росіян з дітьми, яким подарували моделі літаків. Саме ця модель літака бере участь у ракетних атаках по Україні. І може нести на собі не тільки крилаті ракети, а і ядерні. За кодифікацією НАТО Ту-160 називається Blackjack.
Характеристика Ту-160
- Екіпаж – чотири людини,
- Маса порожнього – 110 т,
- Максимальна злітна маса – 275 т,
- Маса палива – 148 т,
- Максимальна швидкість – 2000 км/год на висоті, 1030 км/год біля землі,
- Крейсерська швидкість – 850 км/год,
- Максимальна дальність польоту без дозаправки – 13,9 тис. км,
- Максимальна дальність польоту на надзвуковій швидкості – 2 тис. км,
- Бойовий радіус – 7300 км,
- Тривалість польоту – до 25 год.
Ту-160 – це міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінюваної стріловидності. Його спроєктовано ще у часи СРСР, і наразі він виконує бойові завдання Росії.
Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов поділився інформацією про поточний стан стратегічної авіації Росії. За його словами, літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях уже досить давно.
До відома, російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на Параді Перемоги в Москві, знову пригрозив ядерною зброєю противникам Росії.
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