Буданов розповів, у якому стані авіація Росії

За словами Буданова, російські літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях уже досить давно

Протягом тривалого часу спостерігається відсутність літаків Ту-160 у рамках бойових місій

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов поділився інформацією про поточний стан стратегічної авіації Росії. За його словами, літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях уже досить давно. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Усе, що росіяни роблять, – це виключно підтримують їхній (літаків) стан для того, щоб вони могли злітати і випускати ракети. Щодо Ту-95, усі ж бачать, уся їхня діяльність – це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід», – сказав він.

Згідно з його заявою, протягом тривалого часу спостерігається відсутність літаків Ту-160 у рамках бойових місій.

Глава розвідки розповів, що літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22.

«Проблеми великі є в них. Вони у своїх документах, особливо щодо Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їхній ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації. А що стосується років авіації. Так а яка в нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання», – сказав Буданов.

Буданов також підкреслив, що для ракетних запусків використовують виключно літаки Ту-95, тоді як Ту-160 залишаються в резерві для збереження їхніх ресурсів.

Нагадаємо, у Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Офіційної причини, чому впав винищувач не називали, однак існувало припущення, що падіння спричинила робота російського ППО. Російському пілоту вдалося катапультувався.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів.