Пентагон витратить рекордну суму на виробництво нових систем Himars

Пентагон замовив виробництво систем Himars на $860 млн

Міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

«Lockheed Martin Corp., (що базується у місті, – «Главком») Гранд-Прейрі, штат Техас, отримала контракт із фіксованою сумою $861,3 на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (High Mobility Artillery Rocket Systems, Himars) та надання послуг», – йдеться у заяві.

За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число РСЗВ, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Раніше оборонне відомство США та корпорація Northrop Grumman уклали договір на суму $7 млрд для модернізації малопомітних стратегічних бомбардувальників B-2. Про це пише Security Clearance Jobs посилаючись на пресслужбу Пентагону.

З пресрелізу також випливає, що укладений контракт передбачає підтримку логістики комплектуючих для бомбардувальників, зокрема інженерне та програмне забезпечення та встановлення допоміжного обладнання.

У публікації зазначено дедлайн модернізації авіації Northrop Grumman: 3 травня 2029 року. Роботи виконуватимуться на базах ВПС у штатах Міссурі, Каліфорнія, Юта, Огайо та Оклахома. Раніше, 27 квітня, стало відомо, що Військово-повітряні сили США уклали контракт на $13 млрд з авіавиробником Sierra Nevada Corporation (SNC) на розробку літака, який замінить застарілий E-4B – нинішній «літак Судного дня», розроблений у 1970 році.