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Пентагон витратить рекордну суму на виробництво нових систем Himars

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пентагон витратить рекордну суму на виробництво нових систем Himars
Пентагон взявся за створення систем Himars M142
фото із відкритих джерел

Пентагон замовив виробництво систем Himars на $860 млн

Міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

«Lockheed Martin Corp., (що базується у місті, – «Главком») Гранд-Прейрі, штат Техас, отримала контракт із фіксованою сумою $861,3 на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (High Mobility Artillery Rocket Systems, Himars) та надання послуг», – йдеться у заяві.

За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число РСЗВ, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Раніше оборонне відомство США та корпорація Northrop Grumman уклали договір на суму $7 млрд для модернізації малопомітних стратегічних бомбардувальників B-2. Про це пише Security Clearance Jobs посилаючись на пресслужбу Пентагону.

З пресрелізу також випливає, що укладений контракт передбачає підтримку логістики комплектуючих для бомбардувальників, зокрема інженерне та програмне забезпечення та встановлення допоміжного обладнання.

У публікації зазначено дедлайн модернізації авіації Northrop Grumman: 3 травня 2029 року. Роботи виконуватимуться на базах ВПС у штатах Міссурі, Каліфорнія, Юта, Огайо та Оклахома. Раніше, 27 квітня, стало відомо, що Військово-повітряні сили США уклали контракт на $13 млрд з авіавиробником Sierra Nevada Corporation (SNC) на розробку літака, який замінить застарілий E-4B – нинішній «літак Судного дня», розроблений у 1970 році.

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Теги: літак Пентагон озброєння

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