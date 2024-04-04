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Кримінальні справи росіян у вільному доступі: хакери зламали базу генпрокуратури РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кримінальні справи росіян у вільному доступі: хакери зламали базу генпрокуратури РФ
Угруповання RGB-TEAM називає себе спільнотою «анонімних хактивістів, які борються за свободу в усьому»
фото з відкритих джерел

Викладена угрупуванням база містить більш ніж 80 тисяч унікальних справ

Хакерське угруповання RGB-TEAM зламало та виклало до мережі базу генпрокуратури з кримінальними справами проти росіян за десять років, з 1993 по 2022. Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на заяву угрупування.

Хакери стверджують, що зламали базу генпрокуратури Росії, а та частина даних, яку вони виклали в мережу, є лише невеликою частиною загального масиву інформації.

Викладена угрупуванням база містить більш ніж 80 тисяч унікальних справ. Шляхом випадкової вибірки можна підтвердити, що в базі справді є інформація про реальні кримінальні справи. Серед них фігурують справи про образу співробітників поліції, крадіжки, викрадення та інші.

Угруповання RGB-TEAM називає себе спільнотою «анонімних хактивістів, які борються за свободу в усьому». Крім бази Генпрокуратури РФ, на сайті організації викладено дані злому «Лабораторії Касперського», де фігурують понад 50 тисяч IP-адрес реєстрації користувачів антивіруса.

Нагадаємо, після смерті російського опозиціонера Олексія Навального у в’язниці група антикремлівських хакерів отримала доступ до мережі Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) та, за їхніми словами, скачала дані про сотні тисяч ув'язнених. 

Хакери стверджують, що вони викрали базу даних ФСВП, яка містить інформацію про приблизно 800 тисяч російських ув’язнених, їхніх родичів та контакти, включно з даними про в’язнів колонії, де 16 лютого помер Навальний.

До слова, українські хакери отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів і завдали ворогу збитків на понад $12 млрд. Зазначається, що команда хакерської групи «UA25» отримала доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин.

Хакери змогли проникнути на сервери критично важливої інфраструктури та отримати десятки терабайтів засекреченої інформації.

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Теги: викрадення будівництво кібератака

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