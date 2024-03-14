На фоні погроз Росії Варшава взялась за бомбосховища – Politico

Польща витратить понад 27 млн. євро на бомбосховища для громадян

Мер Варшави оголосив про виділення 117 млн. злотих (27 млн. євро) на будівництво бомбосховищ та інші заходи безпеки. Реалізувати їх передбачається у найближчі 2-3 роки. В останні місяці європейські політики, розвідники та військові попереджають про можливі удари Росії по країнах НАТО через 3-5-8 років. Про це пише Politico.

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Як зазначає видання, цей крок стався після того, як президент Росії Володимир Путін, який веде війну в Україні, хвалився, що «готовий» до ядерної війни.

Будівництво бомбосховищ – частина стратегії Варшави, яка має намір зробити найближчими роками значні інвестиції, «які дозволять підготуватися до будь-якого розвитку подій», заявив мер польської столиці Рафал Тршасковський. У рамках програми «Варшава захищає» передбачається також підготувати лікарні до роботи у надзвичайних ситуаціях та проводити навчальні тривоги для населення.

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Влада Варшави нещодавно провела перевірку наявних бомбосховищ; з'ясувалося, що сховатися від бомбардувань зможуть лише 4% городян.

Як укриття передбачається також використовувати підземні паркування та станції метро, ​​але для цього їх необхідно додатково обладнати, зокрема провести воду та резервні електричні потужності. Загалом частково перепрофілювати можуть приміщення площею 7 млн ​​кв. м, сказав Тршасковський.

Тршасковський також зазначив, що частина плану полягає в тому, щоб допомогти лікарням підготуватися до небезпеки та навчити громадян реагувати в надзвичайних ситуаціях.

Польща – не перша країна, яка почала готувати населення до можливого військового зіткнення з Росією. Румунія почала будувати бомбосховища біля кордону з Україною після того, як на її території було знайдено уламки бойових дронів. Кілька днів тому Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала ухвалити федеральний проєкт ремонту бункерів вартістю мільярди євро для захисту населення від можливої ​​війни.

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Раніше міністр внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг Томас Штробль закликав вивчити, яким чином «підземні автомобільні і залізничні системи можуть вмістити якомога більшу кількість людей». Водночас представники земель вимагають виділити на ремонт або будівництво бомбосховищ 10 млрд євро, однак Бундестаг поки що не зробив цього.

У лютому країни Балтії вирішили збудувати понад 1000 бетонних бункерів на кордонах з Росією та Білоруссю – насамперед для укриття солдатів у разі вторгнення.