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Будівництво оборонних укріплень. Глава Одещини дав обіцянку антикорупціонерам

Катерина Іванова
glavcom.ua
Будівництво оборонних укріплень. Глава Одещини дав обіцянку антикорупціонерам
Оборонні фортифікації на території Одеської області
фото: Олег Кіпер / Telegram

Олег Кіпер обіцяє, що громадськість отримає навіть експертизу якості цементу, який використовується при зведенні фортифікацій

Група з фахівців «Прозорість і причетність», до якої залучені представники правоохоронних служб та громадських організацій, займається моніторингом діяльності фірм, які будують укріплення на Одещині. Про це розповів керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, будівництвом фортифікаційних споруд займаються декілька великих платоспроможних компаній, які платять податки, в яких є потрібна кількість працівників, відповідна техніка, а у Prozorro є звітності всіх цих компаній. 

Для контролю за будівельними компаніями функціонує група «Прозорість і причетність», до якої залучені: СБУ, Бюро економічної безпеки, прокуратура, податкова, громадські організації. 

«Окрім того, своєму заступникові я поставив задачу, щоби ми вибірково брали якісь елементи з цих будівництв і перевіряли якість. Я не спеціаліст у тому, щоби визначити, наприклад, марку цементу, яким будують. А в різних марок цементу різна ціна. Тому хочу, щоби зокрема і марку цементу перевіряли незалежні структури, проводили експертні дослідження», – пояснив Олег Кіпер.

Голова ОВА зауважив, що досліджувати цемент будуть державні інституції. Задля того, щоб громадськість довіряла результатам, експертизи можуть проводити декілька різних інституцій. Кіпер акцентує, що найголовніше, аби Одеса була у безпеці.

«Щоби люди бачили, що ми робимо все для того, аби одесити та мешканці області були б спокійні щодо оборони з боку Придністров'я, з боку моря, з боку Тилігульського лиману, який ближче до Миколаєва. Дай Бог, ми все закриємо, що запланували. Бо до Криму по воді близько 200 км. У цьому плані нам простіше, ніж іншим областям, бо є ще море – природна перешкода», – наголосив голова ОВА.

Олег Кіпер повідомив, що укріплення мають бути готові до середини квітня. На темпи робіт також впливає погода, адже у березі часто були дощі.

Також керівник Одеської військової адміністрації додав, що весь процес будівництва фортифікаційних споруд координується з Генштабом. Відповідно, тільки після того як військові затверджують ті чи інші питання, влада починає їх виконання.

Нагадаємо, глава Одещини оцінив ризики з боку невизнаного Придністров’я та Гагаузії.

Також ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд. Фортифікаційні споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника.

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Теги: Одеса будівництво прокурор військові боєприпаси ProZorro

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