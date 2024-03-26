Ринок праці у Нідерландах переживає кризу через одну проблему

The Mayor: Проблеми із пошуком житла в Нідерландах негативно впливають на місцевий ринок праці

Житлова криза в Нідерландах стала настільки гострою, що безпосередньо впливає на те, чи може людина прийняти пропозицію про роботу чи відмовитися від неї. Це особливо помітно серед молоді. 25% часто відмовляються від пропозицій роботи через відсутність житла поблизу. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного компанією з фінансового консультування Viisi Hypotheken, яка опитала понад 1000 голландців віком від 22 до 35 років, які не мають житла, пише The Mayor.

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«Той факт, що немає будинків для нових співробітників, погано впливає на ринок праці, тому що потрібні люди не потрапляють у потрібне місце. Це ще більше робить ринок праці ахіллесовою п’ятою нашого суспільства. І це трагедія цього молодого покоління. Потім вони знаходять роботу мрії, але потім для них немає житла», – коментує професор ринку праці Тон Вільтхаген.

Дослідження показало, що 51% молодих людей, які шукають нову роботу і житло, готові змінити роботу, якби компанія надала їм житло.

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Відсутність будинків для нових співробітників погано впливає на ринок праці, тому що потрібні люди не потрапляють у потрібне місце.

Для роботодавців стоїть новий виклик – під час пошуку нових співробітників вони одночасно мають подбати і про те, де їм проживати, і надавати допомогу у пошуку доступного житла.

Для розв’язання цієї проблеми експерти бачать кілька варіантів, серед яких будівництво так званих фабричних містечок (зведення житла на місці колишніх переобладаних фабрик та заводів – «Главком»), як це було століття тому, або перетворювати річні бонуси від роботодавців на фіксований дохід, щоб банки могли легше видавати заявникам іпотечні кредити.

Раніше стало відомо, що влада Нідерландів виступає за припинення частини пільг для українських біженців у країні, пише Dutchnews. Журналісти зазначають, що українські біженці одержують від держави від 280 до 380 євро у вигляді витрат на проживання. Після того, як українці знайдуть роботу, виплати мають припинитися. Втім, місцевій владі складно контролювати цей процес. Депутати, на яких посилається видання, зазначають, що держава має контролювати цей процес та «попросити» працевлаштованих українців платити за деякі послуги самостійно.

Наприкінці минулого року влада Нідерландів закликала українських біженців по можливості переселятися з притулків до орендованого житла. З відповідним призовом звернулося Міністерство юстиції цієї країни.