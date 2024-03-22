Залізниця, яку будує ворог до Криму, – значуща ціль для українських сил – ГУР

РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил

У ГУР констатують, що загалом Росія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент постачання своїх сил

Залізниця, яку Росія заявила намір побудувати на тимчасово окупованій території до Криму, є «значущою ціллю» для українських сил, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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«Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно для українських Сил оборони – це значуща ціль. Є плани, вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само. Загалом РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил. Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не влаштовує – він не працює в повному обсязі. Тому пробують посилити залізничне сполучення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами його, цим планам «йде протидія».

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Відповідаючи на запитання, чи вдасться РФ закінчити це будівництво, представник ГУР сказав, що «це завдання».

«Питання, що якщо або не вдасться, або не вкладуться в терміни. Якщо все ж таки вдасться, то як довго та як ефективно вона зможе працювати», – додав Юсов.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Росія почала будівництво залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде окупованою територією Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомлялося, Росія продовжує будівництво заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які Москва, як очікується, націлить на українські енергетичні об'єкти.

Раніше повідомлялося, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.