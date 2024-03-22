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Залізниця, яку будує ворог до Криму, – значуща ціль для українських сил – ГУР

Ірина Луцак
glavcom.ua
Залізниця, яку будує ворог до Криму, – значуща ціль для українських сил – ГУР
РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил
фото з відкритих джерел

У ГУР констатують, що загалом Росія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент постачання своїх сил

Залізниця, яку Росія заявила намір побудувати на тимчасово окупованій території до Криму, є «значущою ціллю» для українських сил, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно для українських Сил оборони – це значуща ціль. Є плани, вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само. Загалом РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил. Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не влаштовує – він не працює в повному обсязі. Тому пробують посилити залізничне сполучення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами його, цим планам «йде протидія».

Відповідаючи на запитання, чи вдасться РФ закінчити це будівництво, представник ГУР сказав, що «це завдання».

«Питання, що якщо або не вдасться, або не вкладуться в терміни. Якщо все ж таки вдасться, то як довго та як ефективно вона зможе працювати», – додав Юсов.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Росія почала будівництво залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде окупованою територією Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомлялося, Росія продовжує будівництво заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які Москва, як очікується, націлить на українські енергетичні об'єкти. 

Раніше повідомлялося, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

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Теги: росія будівництво залізниця

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