На Запоріжжі будують фортифікації із захистом від FPV-дронів

При будівництві захисних споруд використовують блоки, виготовлені з бетону спеціальної марки та арматуру, що дає міцний захист

Масштабне будівництво ведеться, по всій лінії фронту

На Запоріжжі активними темпами триває фортифікаційне будівництво. Підрядники в комунікації із військовими будують надсучасні укриття для особового складу, які зможуть захисти від артилерійських обстрілів та навіть від FPV-дронів. Про це журналістам під час виїзної наради розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає кореспондент «Укрінформу».

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«Конструкція, яка має назву УТ-1 – це місце для розміщення техніки та укриття для екіпажу бойової машини у разі виникнення обстрілу. Враховуючи, що сьогодні основна загроза – це FPV-дрони, то зробили захід в укриття у вигляді «зигзагу», щоб була можливість заховатись від дронів. Все будівництво ведеться в тісній комунікації з військовими, починаючи з того, що ми від них отримали завдання, де будувати і що. Ми маємо будувати те, що сьогодні є край необхідним», – сказав він.

На будівництві задіяні фахівці й техніка. Встановлюються невибухові споруди: тетраедри або «зуби дракона», єгоза, «плутанка», облаштовуються ходи сполучення, вогневі споруди, зводиться комплекс укриттів.

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«Сьогодні ми проїхали і побачили, що масштабне будівництво ведеться, по всій лінії фронту. Дедлайн є. Верховним головнокомандувачем поставлено конкретні строки. Щодня ми звітуємо, проводимо наради і чітко маємо відповідати за строки зведення фортифікацій. На Запорізькій лінії фронту роботу буде виконано вчасно», – зауважив Федоров.

Представник компанії, яка здійснює технічний нагляд на ім'я Максим (повністю ПІБ не розголошують з питань безпеки) каже, що сучасніших, ніж ці фортифікаційні споруди, на сьогодні немає.

За словами підрядників, при будівництві захисних споруд використовують блоки, виготовлені з бетону спеціальної марки та арматуру, що дає міцний захист.

Також уздовж ліній оборони зведуть мінні загородження та інше.

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Нагадаємо, в Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Раніше ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації. Проте деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.