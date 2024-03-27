Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ

Жінці повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану

Для перерахування грошей на військове спорядження псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток

Мешканка столиці привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків, які призначалися військовим ЗСУ на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, адміністраторка відомого Телеграм-каналу м. Нікополя неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим.

«Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби. Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти

Під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.

Їй повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Київській області шахраї представлялись військовою адміністрацією та вдавали, що збирають кошти для потреб ЗСУ. Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Свою аферу вони розкручували впродовж двох місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.