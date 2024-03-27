Головна Київ Новини
search button user button menu button

Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ
Жінці повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану
фото: Офіс Генпрокурора

Для перерахування грошей на військове спорядження псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток

Мешканка столиці привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків, які призначалися військовим ЗСУ на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

Як зазначається, адміністраторка відомого Телеграм-каналу м. Нікополя неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим.

«Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби. Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти
Під час обшуків у жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти

Під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.

Їй повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Київській області шахраї представлялись військовою адміністрацією та вдавали, що збирають кошти для потреб ЗСУ. Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Свою аферу вони розкручували впродовж двох місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Читайте також: Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
Теги: прокурор українці жінка чоловік ЗСУ військова допомога викрадення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські біженці у Швейцарії мають знайти роботу, проте це не завжди легко
Два роки зі «статусом S»: що змінилось для українських біженців у Швейцарії
22 березня, 06:00
Як перекази заробітчан з Польщі впливають на Україну
Заробітчани у Польщі. Які у вас плани?
20 березня, 09:05
Окупанти залучають резерви для нарощування наступальних операцій – ISW
Окупанти залучають резерви для нарощування наступальних операцій – ISW
15 березня, 05:50
За інформацією від прикордонників, затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи
За неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис.
14 березня, 08:19
«Росія отруює – і отруюватиме надалі, аж допоки не вб’є все живе, якщо її не знищити»
Де знайти суд, який у змозі покарати Росію?
13 березня, 22:02
Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України
ЗСУ назвали найгарячіші райони на Бахмутському напрямку
7 березня, 08:11
Як зазначив Лиховій, на Авдіївському напрямку обстановку вдається стабілізувати
Російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке – ЗСУ
4 березня, 19:47
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
3 березня, 06:59
27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні
Спікер Джонсон повідомив, коли Конгрес повернеться до питання допомоги Україні
29 лютого, 19:28

Новини

Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ
Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ
У Києві прорвало водопровід: дорогу залило водою (відео)
У Києві прорвало водопровід: дорогу залило водою (відео)
У Києві поліція виявила уламок ракети з вибуховою речовиною вагою понад 20 кг
У Києві поліція виявила уламок ракети з вибуховою речовиною вагою понад 20 кг
Латвійська авіакомпанія домовляється з аеропортом «Бориспіль» про відновлення польотів
Латвійська авіакомпанія домовляється з аеропортом «Бориспіль» про відновлення польотів
Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон
Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
18K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
13K
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
11K
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
11K
В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати
9508
Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua