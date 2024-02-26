Кулеба звернувся до українців, які під час війни виїхали за кордон

Кулеба закликав всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому

З початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали шість мільйонів людей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії, повернутись і допомогти обороняти батьківщину. Про це сказав Кулеба в інтерв’ю The Irish Times.

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«Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому», – заявив Кулеба.

«Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском», – додав він.

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З початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали шість мільйонів людей, більшість із них – до Європейського Союзу.

Раніше Дмитро Наталуха розповів, хто скористається бронюванням за гроші.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Зазначимо, що український бізнес готовий платити за бронювання співробітників, від яких залежить їхня економічна модель. Але нема механізму. Підприємці неодноразово зверталися з проханням дати якусь прозору легальну модель бронювання, за рахунок якої вони могли би кратно збільшити свою інвестицію в українське військо. Але щоб це зробити, бізнесу потрібно розуміти, чи критичні для нього працівники залишаться на своїх посадах, щоб мати можливість прогнозувати операційну діяльність підприємства.

Зазначимо, що в Україні нараховано мільйон чоловіків-«примар», про яких взагалі нічого не відомо.