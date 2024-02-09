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Уряд затвердив цілодобову роботу ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
Уряд затвердив цілодобову роботу ТЦК
фото з відкритих джерел

ТЦК зможуть цілодобово, зокрема розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення

Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

ТЦК тепер можуть цілодобово:

  • розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію, що нардепи ухвалили у першому читанні.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до 21 лютого будуть прийматися правки, після чого відбудеться друге читання. За його словами, законопроєкт може бути прийнятий в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня, а в силу вступить у квітні.

Стало відомо, що юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК.

Як правило, військкомати звертаються до навчальних закладів, а ті направляють юнаків до ТЦК. Але через повномасштабну війну багато українських дітей виїхали за кордон. «Ми, ТЦК, не сповіщаємо окремими повістками на вулицях цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми працюємо у своєму штатному режимі. Ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон про те, що він (юнак, – «Главком») має з’явитися. Загалом – так, він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці», – заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу.

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Теги: війна військомат мобілізація ТЦК

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