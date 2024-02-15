В Україні нараховано мільйон чоловіків-«примар»

«Ці чоловіки користуються готівкою чи чужими картками, але вони точно нікуди не виїхали, бо у митних реєстрах їх нема»

В одному з інтерв’ю голова економічного комітету Дмитро Наталуха озвучив шокуючу новину: майже 3,5 млн чоловіків призовного віку в Україні зараз є «привидами» для держави, про яких взагалі нічого не відомо. Проте, як розповів нардеп «Главкому», з'явились дещо скориговані дані.

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«Якщо відмінусувати від цієї цифри тих чоловіків призивного віку, які проживають на тимчасово окупованій території, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях, цей показник зменшиться до мільйона осіб. Але все одно досі існує мільйон людей, про яких ми нічого не знаємо, нема жодних додаткових даних. І якщо у когось є скепсис з приводу того, що можна взагалі уникнути держави і що я перебільшую з цього приводу, то от вам – мільйон людей, які це дуже успішно роблять.

Напевно, вони користуються готівкою чи чужими картками, але вони точно нікуди не виїхали, бо у митних реєстрах їх нема, вони точно ніде не служать, не навчаються, не є в реєстрах інвалідів. І це тільки мільйон чоловіків призовного віку, ми не дивилися жінок», – каже Наталуха.

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Як раніше повідомлялось, український бізнес готовий платити за співробітників, від яких залежить їхня економічна модель. Але нема механізму. Підприємці неодноразово зверталися з проханням дати якусь прозору легальну модель бронювання, за рахунок якої вони могли би кратно збільшити свою інвестицію в українське військо. Але щоб це зробити, бізнесу потрібно розуміти, чи критичні для нього працівники залишаться на своїх посадах, щоб мати можливість прогнозувати операційну діяльність підприємства.

Нагадаємо, у ЗМІ ширилася інформація, ніби в Офісі президента пропонують бронювати від армії чоловіків, які сплачують податки від 6 тис. грн. Проте стало відомо, що Офіс президента відмовився від ідеї бронювання від мобілізації українців, які сплачують до бюджету великі податки.

Зазначимо, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.