Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Бізнес готовий платити». Влада готує механізм бронювання особливо цінних кадрів

Христина Петренко
glavcom.ua
«Бізнес готовий платити». Влада готує механізм бронювання особливо цінних кадрів
Підприємці готові платити за бронювання своїх цінних кадрів
фото ілюстративне

Депутат Наталуха: «Цей механізм перебуває поки тільки на рівні концепції, але цю концепцію ми уже представили Генеральному штабу, уряду, Офісу президента…»

Український бізнес готовий платити за співробітників, від яких залежить їхня економічна модель. Але нема механізму. Про це в інтерв'ю розповів в інтерв’ю «Главкому» голова економічного комітету Дмитро Наталуха.

«Модель сплати додаткового військового збору я напрацював з командою економістів-аналітиків, яких ми залучили конкретно під цю задачу. Наразі діє порядок бронювання по 45-й та 76-й постановах Кабміну, під який потрапляють не всі компанії, які за логікою мали б туди потрапити. Наприклад, були кейси з танковими заводами, які не потрапляли під бронь, плюс до нас постійно звертався бізнес з проханням дати якусь прозору легальну модель бронювання, за рахунок якої він міг би, скажімо так, кратно збільшити свою інвестицію в українське військо. Але щоб це зробити, бізнесу потрібно розуміти, чи критичні для нього працівники залишаться на своїх посадах, щоб мати можливість прогнозувати операційну діяльність підприємства. Якщо ви візьмете тих самих «айтишників», то в них зараз катастрофічні проблеми з ризиковістю, – від них масово відмовляються закордонні замовники, які їм найбільше платять. Причина таких відмов дуже проста: замовник зараз винаймає українську ІТ-команду, а за тиждень ключових співробітників команди можуть призвати, вона розсиплеться, і проєкт зависне. Це ті ризики, на які ми не готові йти, бо всі замовлення, які генерують досі в Україні якусь валютну виручку та приносять нам кошти у вигляді податків на Збройні сили, тепер потрапляють до поляків, словаків, чехів та інших закордонних спеціалістів», – каже нардеп. 

За його словами, цей механізм перебуває поки тільки на рівні концепції, але цю концепцію уже представили Генеральному штабу, Міністерству оборони, Міністерству економіки, Міністерству стратегічної промисловості і Офісу президента.

«У нас вже були певні дискусії. І я хотів би ще представити її колегам з нашої фракції і потім колегам з інших фракцій. Уже долучено 20-30 депутатів з різних фракцій, які виявили бажання добровільно взяти участь в напрацюванні цієї моделі. Напевно правильно було би закінчити «гастролі» цієї моделі на парламенті і далі чекати на політичне рішення керівництва», – додав він.

Коли подібну модель бронювання ініціював заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, одразу здійнявся шквал критики, всі казали, що таке неможливо. Але зараз це питання почали знову обговорювати. Проте Наталуха пояснив, у чому різниця:

«Модель, про яку згадується, передбачає трохи інший порядок бронювання. Якщо не помиляюся, то за нею виокремлюються стратегічні галузі в економіці і ті співробітники, які працевлаштовані в цих галузях і отримують офіційну заробітну плату, яка перевищує 35 тис. грн, бронюються автоматично. Тобто просто подається зарплатна відомість і якщо у тебе зарплата перевищує зазначений поріг і ти працюєш в галузі, яка визнана стратегічною, у тебе є автоматична бронь.

Ми ж дивимось на нашу модель як на більш справедливу, тому що вона не прив'язана до зарплати. Роботодавець будь-якого підприємства може забронювати як гендиректора із зарплатою в 50 тис. грн, так і охоронця з зарплатою в 5 тис. грн. Якщо вони обидва для нього критичні, то і можливість забронюватися у них має бути однакова».

Нардеп каже, що президента заявив про те, що має бути запропонована зрозуміла прозора модель бронювання для українських підприємств.

«У нашому розумінні процеси мобілізації та бронювання мають йти щонайменше паралельно. Якщо законопроєкт про мобілізацію буде прийнятий значно раніше без надання підприємцям чіткого розуміння, за якою моделлю вони зможуть зберегти своїх критичних працівників на місцях, ми побоюємося масових звільнень людей. Вони просто бояться бути мобілізованими і таким чином спробують уникнути держави, щоб вона їх не знайшла і не змогла призвати. І це будуть дуже неприємні наслідки для економіки. Тому на всіх наших зустрічах і в Мінекономіки, і в Мінстратегпромі ми дуже наполегливо просимо розпочати публічну комунікацію щодо цього процесу і спробувати запустити ці процеси паралельно», – каже він.

Проте, принципової різниці, якщо цю модель не включать до законопроєкту про мобілізацію, а внесуть поза Верховною Радою – постановою Кабміну – абсолютно немає.

«Якщо цю модель подасть уряд, ми її радо підтримаємо. Якщо в тій чи іншій формі з цією ініціативою виступить президент – підтримаємо двома руками. Якщо швидше буде через згоду і консенсус в Раді це врегулювати – значить підемо через закон. Нема такого, що це має бути тільки законопроєкт, прийнятий парламентом», – додав голова економічного комітету.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників

Читайте також:

 

Теги: бронювання від мобілізації мобілізація бізнес Мінекономіки гроші зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний став головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року
«Звільнення Залужного». Що це було?
30 сiчня, 09:56
Бюджет РФ отримую гроші кожного разу, коли українці споживають російський контент
Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?
24 сiчня, 20:02
Рішення щодо вільного бронювання працівників оборонки – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки
Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
16 сiчня, 15:35
Бізнес хвилює, щоб у нових законопроєктах, які стосуються мобілізації, не було положень, які можуть ускладнити процес бронювання, вказують у ЦТС
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
22 сiчня, 14:48
Вартість проваленого оборонного контракту у 2022 році склала $36,6 млн. Його виконавцем була фірма екснардепа Збітнєва
«Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва Скандал
28 сiчня, 15:56
Українці можуть знайти чимало вакансій у сусідній Угорщині
Робота в Угорщині: на які вакансії та зарплатню можуть розраховувати українці
17 сiчня, 14:41
Академік переконаний, що вчителі у військовій формі зроблять Україну «культурною та дуже інтелігентною»
Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію
1 лютого, 20:00
Міжнародний депозитарій Euroclear отримав близько 4,4 млрд євро відсоткових доходів від заморожених активів РФ
ЄС не зможе віддати Україні прибуток від російських активів за 2023 рік – FT
1 лютого, 21:23
«Через досить теплу погоду якість цієї продукції в сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси»
В Україні знижуються ціни на популярний овоч: причина
11 лютого, 11:52

Бізнес

«Бізнес готовий платити». Влада готує механізм бронювання особливо цінних кадрів
«Бізнес готовий платити». Влада готує механізм бронювання особливо цінних кадрів
Суд довів протиправність рішень НБУ та ФГВФО проти Укрінком – член наглядової ради
Суд довів протиправність рішень НБУ та ФГВФО проти Укрінком – член наглядової ради
Масштабна хвиля мобілізації в Україні. Економічний експерт попередив про наслідки
Масштабна хвиля мобілізації в Україні. Економічний експерт попередив про наслідки
Siemens закриває бізнес у Росії
Siemens закриває бізнес у Росії
У «Метінвесті» запроваджено курс адаптації ветеранів до мирного життя
У «Метінвесті» запроваджено курс адаптації ветеранів до мирного життя
Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам
Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
34K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
32K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
25K
У столиці пролунали вибухи
21K
Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців
17K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes

Новини

Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Сьогодні, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Сьогодні, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua