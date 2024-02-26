Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву

Прем'єр-міністр Великої Британії: «Разом із G7 ми маємо знайти законні способи заарештувати самі активи і також переказати ці кошти Україні»

Західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну.

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«Ми маємо бути сміливішими в конфіскації сотень мільярдів заморожених російських активів. Це починається з того, що ми забираємо мільярди у вигляді відсотків, які приносять ці активи, та відправляємо їх Україні. А потім, разом із G7 (або так звана Велика сімка – неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США – «Главком»), ми маємо знайти законні способи заарештувати самі активи і також переказати ці кошти Україні», – написав Сунак.

Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях. У середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком. У Брюсселі припускали, що ці кошти підуть на виробництво зброї для України.

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До слова, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву. Про це пише Bloomberg.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії. Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.