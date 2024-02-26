Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву
Ріші Сунак виступає за швидку конфіскацію активів країни-агресора
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великої Британії: «Разом із G7 ми маємо знайти законні способи заарештувати самі активи і також переказати ці кошти Україні»

Західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну.

«Ми маємо бути сміливішими в конфіскації сотень мільярдів заморожених російських активів. Це починається з того, що ми забираємо мільярди у вигляді відсотків, які приносять ці активи, та відправляємо їх Україні. А потім, разом із G7 (або так звана Велика сімка – неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США – «Главком»), ми маємо знайти законні способи заарештувати самі активи і також переказати ці кошти Україні», – написав Сунак.

Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях. У середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком. У Брюсселі припускали, що ці кошти підуть на виробництво зброї для України.

До слова, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву. Про це пише Bloomberg.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії. Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Читайте також: Вилучення заморожених активів Росії: Міжнародний валютний фонд поставив умову
Теги: росія міністр санкції гроші Велика сімка адвокат фінансування влада Ріші Сунак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Відставка – питання часу?
Відставка Залужного. Чому зволікав Зеленський? Тема тижня
7 лютого, 10:00
Учасники злочинної групи можуть отримати покарання до 9 років позбавлення волі
Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам
31 сiчня, 08:45
Російська влада домагається депортації музикантів гурту «Бі-2» до РФ
Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну
29 сiчня, 06:17
Нова програма експортно-кредитного агентства Японії Nexi міститиме гарантії для японських інвесторів
Японія спрямує €1,25 млрд на підтримку своїх інвесторів в Україні
19 лютого, 16:58
Минулого тижня Сікорський закликав Конгрес США схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
20 лютого, 09:47
Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез Путіна
Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Аналітики пояснили, чого хотів домогтися диктатор
10 лютого, 05:48
Заборгованість «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн
Держава повинна підтримати «Енергоатом» та «Укренерго» у виплаті боргів – експерт
10 лютого, 16:03
Дах будинку вже почав осипатись
Не мають засобів для гасіння на висоті: в Анапі палає багатоповерхівка (відео)
13 лютого, 18:15
Пашинян додав, що кілька місяців тому Росія «відкрито закликала вірменське населення повалити владу»
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
23 лютого, 08:19

Політика

Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
Кремль може почати полювання на російських біженців у Німеччині – Bild
Кремль може почати полювання на російських біженців у Німеччині – Bild
Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву
Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву
Хорватський міністр обізвав президента Сербії «російським супутником»: наслідки заяви
Хорватський міністр обізвав президента Сербії «російським супутником»: наслідки заяви
Стало відомо, коли Угорщина ратифікує вступ Швеції до НАТО
Стало відомо, коли Угорщина ратифікує вступ Швеції до НАТО
США відреагували на парламентські та місцеві вибори в Білорусі
США відреагували на парламентські та місцеві вибори в Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
61K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
19K
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
15K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
12K
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
6865
Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту

Новини

Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50
День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
Сьогодні, 00:20
Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Вчора, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua