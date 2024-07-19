Під ковдрою до Німеччини: прикордонники викрили зухвалого втікача (відео)

У такий спосіб 34-річний житомирянин хотів уникнути проходження контролю та потрапити до Німеччини

На чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складено матеріали про адміністративне правопорушення

Львівські прикордонники виявили 34-річного уродженця Житомирщини, який намагався незаконно перетнути кордон України, сховавшись у спальному відсіку вантажівки «Мерседес». Про це повідомила ДПСУ.

«Водій ваговоза за свої послуги, після перетину кордону, сподівався отримати три тис доларів США. Під час в’їзду в пункт пропуску кермувальник повідомив, що їде сам, про що прикордонники зробили відповідну відмітку в контрольному талоні. Вже під час огляду автівки охоронці кордону помітили «зайця», який прикрившись ковдрою сховався у спальному відсіку авто», – йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався таким чином потрапити до Німеччини, оскільки не мав законних підстав для виїзду за кордон. Стосовно нього складено матеріали про адміністративне правопорушення. Щодо водія вантажівки оперативні співробітники Львівського прикордонного загону направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».



Нагадаємо, що починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.