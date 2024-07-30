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Уночі в Курську пролунав потужний вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Уночі в Курську пролунав потужний вибух
У небі над Курськом було видно яскравий спалах після вибуху
фото ілюстративне

Влада заявила про знищення чотирьох ракети

У ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Про це пишуть росЗМІ та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

Смирнов через три хвилини після вибуху о 4.03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

А вранці тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області повідомив, що було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами області. 

Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БпЛА.

Теги: ракета війна росія вибух

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