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Вибухи в Росії та смерть українця в Італії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи в Росії та смерть українця в Італії: головне за ніч
У Росії пошкоджено елетростанцію
Фото з відкритих джерел

У Росії безпілотники пошкодили потужну електростанцію

У ніч на 29 липня у Росії знову лунали вибухи. Вчені закликають НАТО запросити Україну до Альянсу. В Італії на пляжі помер житель України. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій. 

Вчені закликали НАТО запросити Україну до Альянсу

Десятки вчених звернулись до представників НАТО. У відкритому листі вчені закликали Альянс запросити Україну приєднатися.

«Зосередження уваги на начебто занепокоєності Росії щодо розширення НАТО і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури» - йдеться в листі.

В Італії українець помер на пляжі, рятуючись від ос

На пляжі в місті Кротоне на півдні Італії в результаті нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України. Він намагався заховатись у воді від рою ос. За даними видання Corriere della Sera., чоловік нібито помітив на пляжу рій ос і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

Росіяни повідомили про масовану атаку дронів на Курську область

У ніч проти, 29 липня, невідомий безпілотний літальний апарат  атакував місцеву електростанцію у Глазуновському районі Орловської області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков у своєму Telegram-каналі близько першої години ночі.

Петиція про присвоєння звання Героя України (посмертно) Ірині Фаріон стрімко набирає підписи

В Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти посмертно звання «Герой України» відомій українській мовознавиці, професору та народному депутату Ірині Фаріон. За кілька днів з моменту реєстрації петиція, опублікована Михайлом Шевелюком на сайті Київради, вже набрала майже половину від необхідних 25 тисяч голосів.

Теги: пляжі Герой України звання героя Telegram чоловік зґвалтування петиція вчені

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