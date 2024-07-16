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У Курській області РФ після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Курській області РФ після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури
Загорівся один із технологічних цехів заводу
фото: Олексій Смирнов/Facebook

Атакований завод виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості

У селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Олексій Смирнов.

Місцеві Telegram-канали пишуть про сильний вибух у селищі, та зазначають, що займання на заводі сталося нібито через скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Площа пожежі склала 400 кв. Робітників евакуювали до прибуття пожежників.

Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі «український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів».

«Горить один із технологічних цехів. Його гасять пожежники з двох районів. Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів», – заявив російський чиновник.

Зазначимо, Коренівський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості.

Нагадаємо, Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

Раніше дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області. 

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Теги: вибух завод росія пожежа

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