Повстанці з Малі звернулися до українців із цікавою пропозицією

Повстанці-туареги з Малі, які розгромили колону російських найманців з ПВК «Вагнер» , запропонували передати полонених вагнерівців Україні

У Малі повстанці-туареги з угруповання CSP-DPA, які нещодавно розгромили колону російських найманців з ПВК «Вагнер», висловили несподівану пропозицію. Вони заявили про готовність передати Україні полонених вагнерівців як жест підтримки та солідарності у боротьбі проти російської агресії.

«Повідомлення до братів українців. Дорогі брати українці, ми, збройні сили CSP-DPA, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців "Вагнера" і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших зв'язків і нашій спільній перемозі.Зі всією нашою підтримкою, Збройні сили CSP-DPA» – йдеться у повідомленні.

Це повідомлення з'явилося у верифікованому профілі у Twitter, пов'язаному з угрупованням. Наразі невідомо, чи це офіційна позиція угруповання CSP-DPA, чи лише особиста ініціатива автора повідомлення. Також немає точної інформації про кількість полонених росіян. За даними російських джерел, їх може бути близько 15.

CSP-DPA – це угруповання, яке складається з племен арабів, туарегів та фуланів. Вони борються за незалежність держави Азавад на території Малі. Цей регіон є історичною батьківщиною туарегів.

Після державного перевороту у Малі у 2021 році, нова влада звернулася до Росії за військовою допомогою. Це призвело до появи у країні російських найманців з ПВК «Вагнер» , які брали участь у бойових діях проти повстанців.

У травні 2023 року туареги влаштували засідку на колону «Вагнера» біля міста Тінзауатен, завдавши їм значних втрат. Серед загиблих був і відомий російський пропагандист, автор Telegram-каналу Grey Zone.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, військово-морський флот РФ скасував традиційну частину параду флоту в Кронштадті через неможливість гарантувати захист своїх військ.

До відома, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту

До слова, через великі втрати на війні Росія не змогла продемонструвати військову міць на параді 9 травня. Саме цим і пояснюється відсутність танків у Москві 9 травня.