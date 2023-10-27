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Латвія забиратиме автомобілі у росіян і передаватиме їх Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія забиратиме автомобілі у росіян і передаватиме їх Україні
Українці отримають авто росіян-правопорушників з Латвії
фото із відкритих джерел

Сейм Латвії хоче заборонити використання автомобілів на російських номерах

Латвія почне конфіскувати автомобілі з російськими номерами та передавати їх Україні. Це випливає із поправок до закону «Про дорожній рух», які сейм Латвії ухвалив у першому читанні.

Як повідомляє пресслужба сейму, законопроєкт зобов'язує власників зареєстрованих у Росії автомобілів протягом трьох місяців поставити їх на облік у Латвії чи вивезти з країни.

«Якщо після цього терміну буде виявлено, що російський автомобіль, незареєстрований у Латвії, використовувався у дорожньому русі, його заарештують і конфіскують. Конфісковану техніку планується передати Україні», – стверджують автори законопроекту.

Також за порушення терміну реєстрації передбачено штраф. При цьому власникам автомобілів із російськими номерами дозволять один раз транзитом проїхати через територію Латвії. Перед в'їздом росіянам необхідно буде надати інформацію у дирекцію безпеки дорожнього руху. На транзит виділять 24 години.

У разі ухвалення законопроєкту у другому читанні він набуде чинності 15 листопада. При цьому обмеження не торкнуться автомобілів дипломатичних та консульських служб Росії.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія опублікувала роз'яснення про порядок застосування раніше введених проти Росії санкцій, з яких випливало, що росіяни не можуть в'їжджати до ЄС автомобілями з російськими номерами, а також ввозити ноутбуки, смартфони, косметику та низку інших товарів. Єврокомісія дозволила конфіскувати автомобілі та інші товари у росіян, проте пізніше залишила це питання на розсуд місцевої влади.

Після цього Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Норвегія вирішили закрити в'їзд на свою територію для автомобілів з російськими номерами.

Нагадаємо, уряд Латвії ухвалив рішення про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією. Таку термінову пропозицію внесло МВС Латвії, повідомляє LSM. У заяві латвійського уряду вказано, що ці два пункти закриють, щоби «не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної РФ ситуації». 

До слова, сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України. Про це повідомляє Delfi.

Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, у кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.  Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.

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Теги: Естонія Латвія Фінляндія транзит штраф дорожній рух Литва автомобіль населення росіяни

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