На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі
Час відновлення руху наразі не уточнюється
На Бориспільському шосе, внаслідок аварії, перекрито рух в напрямку Києва. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
«У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий», – пише пресслужба.
Патрульна поліція закликає громадян врахувати інформацію під час планування маршруту.
Час відновлення руху не уточнюється наразі.
Нагадаємо, на Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. За попередженням Укргідрометцентру, 8 грудня в регіоні на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.
Як ми повідомляли, увечері 2 грудня в Києві замерзли дороги. Через це Дарницький міст перетворився на справжню ковзанку.
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