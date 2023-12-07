На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі

Час відновлення руху наразі не уточнюється

На Бориспільському шосе, внаслідок аварії, перекрито рух в напрямку Києва. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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«У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий», – пише пресслужба.

На Бориспільському шосе сталася аварія фото: Telegram/Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція закликає громадян врахувати інформацію під час планування маршруту.

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Час відновлення руху не уточнюється наразі.

Нагадаємо, на Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. За попередженням Укргідрометцентру, 8 грудня в регіоні на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Як ми повідомляли, увечері 2 грудня в Києві замерзли дороги. Через це Дарницький міст перетворився на справжню ковзанку.